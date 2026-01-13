Alta Gracia: Agenda cultural de verano con propuestas para todos los gustos

Durante el verano, Alta Gracia ofrece una nutrida agenda cultural colmada de eventos para el disfrute de la comunidad, muchas de ellas con entrada libre y gratuita.

TV y Espectáculos13 de enero de 2026SNSN
Película La Hora de la desaparición (2025)
"La hora de la desaparición" (2025), de Zach Cregger, se proyectará en el Cine Teatro Monumental Sierras.

(Alta Gracia; Prensa).- Este martes 13, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se proyectará la aclamada película de terror “La Hora de la Desaparición”, que fue elegida por el público a través de las redes sociales de “Alta Gracia Cultura Viva” frente a “It” y al clásico “La Llamada”. La función es a las 22hs, con entrada libre y gratuita. La actividad no es apta para menores. 

El miércoles llega al escenario del Monumental Sierras la obra de teatro “Negociemos”, una historia de amor protagonizada por Rodolfo Ranni y Marta González, en una obra que en palabras de Ranni invita a descubrir que para el amor, y quizá las segundas oportunidades, no hay edad. La función será a partir de las 21hs. Las entradas están disponibles en Autoentrada.com ; Además, también el miércoles la explanada del reloj público se llenará de ritmo y movimiento con el ciclo “Danza en el Reloj: Ritmos en Verano”, con todo el talento de los bailarines del Ballet Municipal, a partir de las 21 hs.

El jueves 15, Martin Lapidus junto a talentosos artistas como Juan Rugani, Norma Zagaglia, Ludmila Rosetti, Camila Mirkin, Fran Sejas Bútori y Silvia Álvarez, protagonizarán “La Fiesta”, una obra cómica y misteriosa de teatro inmersivo, dinámica e ideal para disfrutar con toda la familia o amigos. La propuesta, que debutó el 8 de enero con entradas agotadas, contará con dos funciones a las 20 y 21.30hs respectivamente. La entrada es libre y gratuita, pero se debe realizar reserva previa al 3517880703.

Con propuestas variadas, que incluyen cine, teatro, circo, danza y mucho más, Alta Gracia continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural durante el verano acercando espectáculos de calidad a vecinos, vecinas y turistas con actividades accesibles para todos y en muchos de los espacios que son orgullo de la ciudad, rumbo a una nueva edición de Mionca que tendrá lugar el fin de semana en el Parque del Sierras Hotel.

