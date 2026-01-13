Alta Gracia: Agenda cultural de verano con propuestas para todos los gustos

(Alta Gracia; Prensa).- Este martes 13, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se proyectará la aclamada película de terror “La Hora de la Desaparición”, que fue elegida por el público a través de las redes sociales de “Alta Gracia Cultura Viva” frente a “It” y al clásico “La Llamada”. La función es a las 22hs, con entrada libre y gratuita. La actividad no es apta para menores.

El miércoles llega al escenario del Monumental Sierras la obra de teatro “Negociemos”, una historia de amor protagonizada por Rodolfo Ranni y Marta González, en una obra que en palabras de Ranni invita a descubrir que para el amor, y quizá las segundas oportunidades, no hay edad. La función será a partir de las 21hs. Las entradas están disponibles en Autoentrada.com ; Además, también el miércoles la explanada del reloj público se llenará de ritmo y movimiento con el ciclo “Danza en el Reloj: Ritmos en Verano”, con todo el talento de los bailarines del Ballet Municipal, a partir de las 21 hs.

El jueves 15, Martin Lapidus junto a talentosos artistas como Juan Rugani, Norma Zagaglia, Ludmila Rosetti, Camila Mirkin, Fran Sejas Bútori y Silvia Álvarez, protagonizarán “La Fiesta”, una obra cómica y misteriosa de teatro inmersivo, dinámica e ideal para disfrutar con toda la familia o amigos. La propuesta, que debutó el 8 de enero con entradas agotadas, contará con dos funciones a las 20 y 21.30hs respectivamente. La entrada es libre y gratuita, pero se debe realizar reserva previa al 3517880703.

Con propuestas variadas, que incluyen cine, teatro, circo, danza y mucho más, Alta Gracia continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural durante el verano acercando espectáculos de calidad a vecinos, vecinas y turistas con actividades accesibles para todos y en muchos de los espacios que son orgullo de la ciudad, rumbo a una nueva edición de Mionca que tendrá lugar el fin de semana en el Parque del Sierras Hotel.