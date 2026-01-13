Alta Gracia: Agenda cultural de verano con propuestas para todos los gustos

Villa Carlos Paz: Siete propuestas teatrales que se vienen en 2026
Carlos Paz reafirma su enorme variedad teatral este verano. Comedias, humor adulto, musicales y propuestas alternativas para todos los gustos y edades.
Durante el verano, Alta Gracia ofrece una nutrida agenda cultural colmada de eventos para el disfrute de la comunidad, muchas de ellas con entrada libre y gratuita.TV y Espectáculos13 de enero de 2026SN
(Alta Gracia; Prensa).- Este martes 13, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se proyectará la aclamada película de terror “La Hora de la Desaparición”, que fue elegida por el público a través de las redes sociales de “Alta Gracia Cultura Viva” frente a “It” y al clásico “La Llamada”. La función es a las 22hs, con entrada libre y gratuita. La actividad no es apta para menores.
El miércoles llega al escenario del Monumental Sierras la obra de teatro “Negociemos”, una historia de amor protagonizada por Rodolfo Ranni y Marta González, en una obra que en palabras de Ranni invita a descubrir que para el amor, y quizá las segundas oportunidades, no hay edad. La función será a partir de las 21hs. Las entradas están disponibles en Autoentrada.com ; Además, también el miércoles la explanada del reloj público se llenará de ritmo y movimiento con el ciclo “Danza en el Reloj: Ritmos en Verano”, con todo el talento de los bailarines del Ballet Municipal, a partir de las 21 hs.
El jueves 15, Martin Lapidus junto a talentosos artistas como Juan Rugani, Norma Zagaglia, Ludmila Rosetti, Camila Mirkin, Fran Sejas Bútori y Silvia Álvarez, protagonizarán “La Fiesta”, una obra cómica y misteriosa de teatro inmersivo, dinámica e ideal para disfrutar con toda la familia o amigos. La propuesta, que debutó el 8 de enero con entradas agotadas, contará con dos funciones a las 20 y 21.30hs respectivamente. La entrada es libre y gratuita, pero se debe realizar reserva previa al 3517880703.
Con propuestas variadas, que incluyen cine, teatro, circo, danza y mucho más, Alta Gracia continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural durante el verano acercando espectáculos de calidad a vecinos, vecinas y turistas con actividades accesibles para todos y en muchos de los espacios que son orgullo de la ciudad, rumbo a una nueva edición de Mionca que tendrá lugar el fin de semana en el Parque del Sierras Hotel.
El festival gastronómico y cervecero se realiza el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel. La quinta edición creció en su programación artística.
Estrenado por Netflix días atrás, esta serie documental con director inglés promete lo que no entrega. Quizá su mayor mérito sea que sólo dura tres capítulos, aunque tampoco ello obliga a padecerlos.
El joven oriundo de Despeñaderos se ha convertido en el nuevo participante de Gran Hermano, el popular reality show de Telefe.
"Es una pareja hermosa", dijo la filosa penalista de LAM al revelar el amorío de la ex de Marcelo Tinelli
Este domingo se llevó a cabo la 51° entrega de los premios de la televisión nacional.
Tres responsables de complejos de alojamiento coincidieron en que no registran antecedentes tan malos. Señalan que el movimiento que se observa en las rutas es "turismo de cordobeses". Las causas.
La Departamental Santa María llevó adelante un intenso Operativo de Saturación en Alta Gracia, Villas Ciudad de América y Potrero de Garay. Hubo controles en avenidas, barrios, balnearios y zonas turísticas, con secuestro de motocicletas y participación de diversas unidades especiales para reforzar la seguridad en plena temporada estival.
El Ministerio de Salud informó que el Malbrán detectó dos contagios vinculados a viajeros que regresaron de México y España. Ambos pacientes evolucionan favorablemente y no hay evidencia de circulación comunitaria en la provincia.
Con el envío de proyectos clave al Congreso, el Gobierno Nacional busca eliminar definitivamente la Ley de Tierras de 2011. Investigadores del CONICET advirtieron que, en un contexto de creciente presión sobre los recursos estratégicos, la derogación podría ampliar la extranjerización en zonas hídricas, mineras y fronterizas.
Con más de 40 carros gastronómicos y una nutrida grilla cultural, el Parque del Sierras Hotel se prepara para recibir una de las citas más esperadas del verano cordobés. La entrada es libre y gratuita.