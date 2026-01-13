Guerra: Rusia redobla los ataques a Ucrania y el frío azota a la población

(Kiev - Moscú; SN, con información de agencias).- En lo que se describe como uno de los mayores ataques desde el inicio del año, una nueva oleada de misiles y drones golpeó diversos puntos estratégicos y núcleos urbanos en Ucrania. La ofensivaprofundizó la crisis energética en el país, dejando a gran parte de la población civil en una situación crítica debido a las gélidas temperaturas invernales.

La versión rusa: "Objetivos militares destruidos"

Según la agencia rusa Sputnik, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance, incluyendo misiles hipersónicos Kinzhal y drones. El organismo asegura que la operación fue una respuesta a previos ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio citado por Sputnik, los blancos designados -identificados como instalaciones de infraestructura energética para uso militar y empresas de la industria de defensa- fueron destruidos con éxito. Además, la agencia destaca los siguientes hitos desde la perspectiva de Moscú:

Bajas militares: Se estima que Ucrania perdió un total de 1.275 militares en las últimas 24 horas tras enfrentamientos con los grupos de fuerzas Norte, Sur, Este, Oeste, Centro y Dniéper.

Derribo de tecnología occidental: Las fuerzas rusas habrían derribado un caza F-16 ucraniano utilizando dos misiles del sistema S-300.

Balance de daños: La defensa antiaérea rusa informó haber interceptado 11 bombas guiadas, dos proyectiles Himars y 207 drones en un solo día.

Según la agencia Sputnik, las tropas rusas reiteran que sus ataques se dirigen "exclusivamente contra instalaciones militares" y empresas vinculadas al complejo industrial-militar de Ucrania.



Emergencia energética en Kiev y regiones críticas

La realidad en el terreno muestra un impacto severo en la infraestructura civil. Según informa RTVE, el director ejecutivo de la empresa eléctrica nacional Ukrenergo, Vitali Zaichenko, confirmó que el 70 % de la ciudad de Kiev se encuentra sin electricidad tras los daños causados por el impacto de misiles y drones en varias subestaciones.

Zaichenko denunció a través de medios locales que el objetivo de Moscú es "dejar sin conexión a la ciudad y obligar a la gente a marcharse". Según la agencia EFE (citada por RTVE), las fuerzas ucranianas solo pudieron interceptar 7 de los 25 misiles lanzados, lo que evidencia un déficit crítico en sus sistemas de defensa aérea.

Por su parte, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ha solicitado la distribución urgente de generadores diésel de gran potencia para intentar restablecer servicios básicos en viviendas que llevan días sin luz ni calefacción.



Impacto humano bajo temperaturas extremas

Según la información de la agencia Reuters, publicada por La Nación, el ataque alcanzó al menos ocho regiones ucranianas. El presidente Volodímir Zelenski calificó la ofensiva como un "recordatorio de que no se puede detener el apoyo (militar y económico) a Ucrania", subrayando la necesidad urgente de misiles antiaéreos para proteger a la población durante el invierno.

Los reportes de las autoridades regionales, recogidos por Reuters, detallan las consecuencias humanas del bombardeo:

Járkov: Cuatro personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas tras el impacto de misiles en una terminal postal.

Odesa: Se registraron cinco heridos y daños en instalaciones educativas y deportivas.

Krivói Rog: Dos personas resultaron heridas tras daños en gasoductos y viviendas.

Según informa Reuters, la situación es especialmente alarmante dado que las temperaturas en la capital rondan los 13 grados bajo cero. Los residentes enfrentan lo que las autoridades califican como el invierno "más frío y oscuro hasta la fecha", con millones de personas expuestas al peligroso frío invernal sin acceso a calefacción estable.

Desde el inicio de la denominada "operación especial", y según los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso a través de Sputnik, las fuerzas de Moscú aseguran haber destruido un total de 670 aviones militares, 108.665 drones y más de 27.000 tanques y vehículos blindados de combate ucranianos.

Mientras tanto, en el frente diplomático, según reporta Reuters, los esfuerzos para alcanzar un cese al fuego no han arrojado resultados tangibles, mientras las tropas rusas mantienen un avance lento pero persistente en la región de Donetsk.