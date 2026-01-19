Mionca: claves de una nueva edición más que exitosa y la “experiencia foodtrucks” de excelencia

(Alta Gracia; Prensa AG).- El fin de semana tuvo lugar una nueva edición de Mionca, el festival de food trucks consagrado por el público como uno de los favoritos, que se destaca de otros por su impronta cultural y sensorial, la cual complementa una siempre destacable oferta gastronómica.

Durante todo el fin de semana -incluyendo un domingo en el que la lluvia no logró menguar las ganas de pasarla bien- una multitud de vecinos y turistas pudo disfrutar en un ambiente relajado de sándwiches, pizzas, arepas, café de especialidad, vermuts y mucho más. El evento se caracterizó por la multiplicidad de vivencias que ofrecía: bandas cordobesas destacadas, música electrónica, espacios inmersivos, cine, un espacio astronómico, clases de cocina y muchas propuestas más conformaron el menú de este festival que celebró sus 10 años desde aquella primera edición que, por entonces, contó con apenas seis food trucks. A paso firme, Mionca se ha convertido en una verdadera insignia de la temporada de festivales de la ciudad, con más de 40 food trucks y una multitud de emprendedores y artistas formando parte de la propuesta.

En su recorrido por el festival, el intendente Marcos Torres Lima subrayó la importancia de los festivales para el desarrollo local: “Hablo de derrame porque genera movimiento y le da impulso a la economía. Basta con recorrer la ciudad para ver que trabajan los hoteleros, los restaurantes, los kioscos, las estaciones de servicio, los artistas, los emprendedores (…) Cada festival en Alta Gracia tiene su impronta y todos vienen creciendo cada año”, expresó en alusión al intenso movimiento que puede observarse en la ciudad durante la realización de sus distintos festivales.

Además, el festival contó con las visitas del Presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, quien fue recibido por el Intendente en la jornada inaugural; y la Ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, quien fue recibida por el Viceintendente Jorge De Napoli en la noche del sábado. Las autoridades provinciales coincidieron en señalar el impacto positivo de los festivales que tienen lugar en la provincia de Córdoba y que son orgullo de todos los cordobeses.

En materia musical, Mionca contó con los shows de Los Mentidores, Florio, Rhythm & Gamblers, Honky Tonk Preachers, Só, Lu Ferreyra, Santi Celli e Hipnótica, en un escenario que también mostró el talento local de la mano de las bandas Sur Kamikaze y Los Impostores. A ellos se sumaron otros artistas de la ciudad que participaron de las distintas propuestas que colmaron el predio de arte y experiencias.

Visitantes de distintas provincias destacaron positivamente la multiplicidad de propuestas del festival, así como las condiciones no solo del predio de Mionca, sino también de los distintos espacios públicos de Alta Gracia, que tuvieron un intenso movimiento durante todo el fin de semana. Espacios naturales como la costanera del arroyo, los museos y los ejes comerciales de la ciudad volvieron a demostrar todo lo que Alta Gracia tiene para ofrecer y atraer a visitantes de los más diversos rincones.

Cabe señalar que el festival fue también el escenario de la primera medición de huella de carbono realizada íntegramente por la Municipalidad de Alta Gracia, con el objetivo de continuar promoviendo la sustentabilidad ambiental en articulación estratégica con la “economía de festivales”, que permite seguir contribuyendo al movimiento económico a nivel regional rumbo a la fiesta madre de la ciudad: el Encuentro Anual de Colectividades, que tendrá lugar del 4 al 8 de febrero.