Despeñaderos: llegan los Corsos Color 2026 con dos noches de música y fiesta

(SN; Despeñaderos) Despeñaderos se prepara para celebrar una de las fiestas más esperadas del verano: los Corsos Color 2026, que este año tendrán lugar los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Playón Deportivo de la localidad.

La grilla artística estará encabezada por nombres fuertes del cuarteto y la música popular. El viernes 6, la apertura contará con Banda Mix y el ascendente Simón Aguirre, uno de los artistas más convocantes entre el público joven. En tanto, el sábado 7 será el turno de La Monada, acompañada por Marcos Bainotti, prometiendo un cierre a pura energía.

Las entradas ya están disponibles desde el 15 de enero en el Centro Cultural de Despeñaderos, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:30. También podrán adquirirse en puerta ambos días del evento. El valor es de $12.000 por noche o un combo especial de $20.000 para las dos jornadas. Además, se pueden comprar online a través de artistasenvivo.com, con opción de pago en efectivo, QR y hasta seis cuotas con Tarjeta Cordobesa.

La organización recordó que está prohibido ingresar con bebidas y nieve loca, reforzando las medidas para garantizar un evento seguro y familiar. Los Corsos Color 2026 prometen dos noches repletas de música, color y diversión para toda la región.

Vale decir que los niños menores de 12 años podrán ingresar sin cargo presentando el DNI en el ingreso. Además, las personas con discapacidad tendrá acceso gratuito con la presentación de su documento y el CUD en el Centro Cultural, hasta el 5 de febrero.