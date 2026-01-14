Despeñaderos: llegan los Corsos Color 2026 con dos noches de música y fiesta

Tiempo en Alta Gracia: calor intenso y tormentas aisladas por la noche
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado temperaturas por encima de los 30 grados.
El 6 y 7 de febrero, Despeñaderos volverá a vibrar con una nueva edición de los Corsos Color. Banda Mix y Simón Aguirre animarán la primera noche, mientras que La Monada y Marcos Bainotti encabezarán el cierre. Las entradas ya están a la venta de forma presencial y online.Sociedad14 de enero de 2026SN
(SN; Despeñaderos) Despeñaderos se prepara para celebrar una de las fiestas más esperadas del verano: los Corsos Color 2026, que este año tendrán lugar los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Playón Deportivo de la localidad.
La grilla artística estará encabezada por nombres fuertes del cuarteto y la música popular. El viernes 6, la apertura contará con Banda Mix y el ascendente Simón Aguirre, uno de los artistas más convocantes entre el público joven. En tanto, el sábado 7 será el turno de La Monada, acompañada por Marcos Bainotti, prometiendo un cierre a pura energía.
Las entradas ya están disponibles desde el 15 de enero en el Centro Cultural de Despeñaderos, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:30. También podrán adquirirse en puerta ambos días del evento. El valor es de $12.000 por noche o un combo especial de $20.000 para las dos jornadas. Además, se pueden comprar online a través de artistasenvivo.com, con opción de pago en efectivo, QR y hasta seis cuotas con Tarjeta Cordobesa.
La organización recordó que está prohibido ingresar con bebidas y nieve loca, reforzando las medidas para garantizar un evento seguro y familiar. Los Corsos Color 2026 prometen dos noches repletas de música, color y diversión para toda la región.
Vale decir que los niños menores de 12 años podrán ingresar sin cargo presentando el DNI en el ingreso. Además, las personas con discapacidad tendrá acceso gratuito con la presentación de su documento y el CUD en el Centro Cultural, hasta el 5 de febrero.
Con más de 40 carros gastronómicos y una nutrida grilla cultural, el Parque del Sierras Hotel se prepara para recibir una de las citas más esperadas del verano cordobés. La entrada es libre y gratuita.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.
La mujer de 35 años fue encontrada en un descampado de La Cumbre, en cercanías al cuartel de Bomberos. Tania fue trasladada al hospital local donde recibió asistencia médica.
La Intendenta protagonizó un nuevo episodio caricaturezco: se hizo filmar intentando pagar por ventanilla facturas que dbió pagar por transferencia. La deuda municipal supera los 500 millones de pesos.
En la previa de la visita presidencial a Jesús María, 23 gremios estatales se movilizaron sobre la ruta 9 norte para denunciar el ajuste nacional, exigir el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones y rechazar la reforma laboral que —advierten— recorta derechos y favorece a los sectores patronales.
Un hombre denunció que un grupo de diez personas ingresó a su terreno ubicado en barrio San Nicolás. Cuando los efectivos llegaron al lugar, una mujer los enfrentó armada con un machete. Fue detenida y la investigación continúa para identificar al resto de los involucrados.
La madre de la joven confirmó este viernes que su hija, de 15 años, fue encontrada en buen estado de salud en la ciudad de Córdoba, tras cinco días de intensa búsqueda y con un Alerta Sofía vigente.