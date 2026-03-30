Alta Gracia: Encuentro literario reunirá a autores locales durante Semana Santa

(Alta Gracia; SN) Durante el próximo fin de semana largo de Semana Santa, la ciudad será escenario de un encuentro literario que buscará visibilizar la producción de escritores locales y regionales. La actividad se realizará en el Museo Manuel de Falla, con entrada libre y una nutrida agenda de propuestas.

En diálogo con Siempre Radio, la organizadora del evento, Victoria Vagni Poty, explicó que la iniciativa surge con el objetivo de “hacer conocidos a los autores locales y de la región” y destacó la buena recepción que tuvo la convocatoria. “Hemos tenido una respuesta bastante interesante”, señaló.

El encuentro contará con la participación de 15 autores, además de editoriales y librerías locales. Según detalló, se instalarán stands en el primer patio del museo, donde el público podrá recorrer los libros y dialogar con sus autores.

En otros espacios del predio también habrá actividades complementarias. En el segundo patio se desarrollarán propuestas a cargo de Bibliotecas Desubicadas, junto a una intervención artística de Walter Villarreal. Además, se prevén presentaciones de libros, talleres y charlas organizadas junto a la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

“Lo planteamos como un encuentro literario donde los autores, las editoriales y las librerías muestran sus libros e interactúan con el público”, explicó Victoria, quien remarcó que uno de los objetivos principales es también dar visibilidad a la biblioteca del museo.

La organizadora destacó la cantidad de escritores que hay en la ciudad, un aspecto que —según indicó— sorprendió incluso a los propios impulsores de la iniciativa. “Hay toda una movida cultural y literaria que nos parece importante que la gente conozca”, afirmó.

El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de abril, de 10 a 19, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia turística en la ciudad. Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a acercarse y consultar la programación completa a través de las redes sociales del museo.