Oficial: Para el Indec, la pobreza bajó al 28,2% en 2025

(Buenos Aires; SN).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza alcanzó el 28,2% en el segundo semestre de 2025. El dato surge de la medición oficial difundida por el organismo y marca una baja respecto de períodos anteriores.

Según la estadística, el indicador descendió varios puntos frente al semestre previo y también en la comparación interanual. La medición se construye a partir de los ingresos de los hogares y su capacidad para cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

El informe ubica la indigencia en torno al 6,3% y señala que el impacto de la pobreza es mayor en la población infantil.

Antes de la publicación, estimaciones privadas proyectaban valores cercanos o superiores al 30%. Informes de la Universidad Torcuato Di Tella y otras consultoras señalaban una posible estabilidad o incluso un leve aumento hacia el cierre del año.

El dato oficial se conoce en un contexto de cuestionamientos sobre la metodología de medición. Especialistas advierten que la canasta utilizada por el Indec presenta desactualizaciones que podrían alterar los resultados. Algunos estudios sostienen que ciertos consumos están sobrerrepresentados y otros subestimados, lo que impacta en la estimación final del indicador.

Las dudas sobre las estadísticas oficiales no son nuevas. A lo largo de distintos períodos, el organismo fue objeto de cuestionamientos por la confiabilidad de sus datos, especialmente en indicadores sensibles como inflación y pobreza.

En ese marco, también se registraron tensiones recientes en torno a cambios metodológicos. La discusión sobre la actualización de la canasta y los indicadores reavivó el debate sobre la transparencia de las cifras públicas.

El Gobierno destacó la baja del indicador y la vinculó con la desaceleración de la inflación y la evolución de los ingresos. Analistas advierten que la dinámica del mercado laboral y el comportamiento de los precios seguirán condicionando la evolución de la pobreza.