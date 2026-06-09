Búsqueda: Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Barrios

ALERTA SOFÍA Luciana Aylén Barrios Alarcón

(Colonia Caroya; SN) El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que es buscada desde el lunes en Colonia Caroya.

La medida representa un nuevo paso en la búsqueda, ya que permite ampliar la difusión del caso a todo el país y movilizar distintos canales de comunicación oficiales para solicitar colaboración ciudadana.

Luciana fue vista por última vez el lunes 8 de junio, luego de salir de su establecimiento educativo. Desde entonces, su familia no pudo volver a contactarla y se desplegó un operativo de búsqueda en la zona norte de la provincia de Córdoba.

La activación de la Alerta Sofía se aplica en casos de desaparición de menores de edad cuando las autoridades consideran que puede existir un riesgo alto para su integridad. El sistema permite difundir de manera urgente la imagen y los datos de la persona buscada en medios de comunicación, fuerzas de seguridad, terminales de transporte y otros espacios públicos.

Además, la adolescente fue incorporada al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Las tareas de búsqueda continúan con intervención de fuerzas provinciales y federales.

Las autoridades solicitaron a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Luciana. Los datos pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, al 911 o en cualquier dependencia policial o judicial.