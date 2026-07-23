Alta Gracia: Bomberos hará un “sirenazo”, denuncia que Nación no transfiere los fondos establecidos por ley

(Alta Gracia; SN) – La Asociación de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia realizará este viernes 24 de julio, a las 9, un “sirenazo” y un abrazo solidario frente al cuartel para reclamar al Gobierno nacional la transferencia de fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La medida se desarrollará simultáneamente en los 192 cuarteles de la provincia de Córdoba. Según estimaciones de la Federación provincial, Nación adeuda alrededor de 45 millones de pesos a cada institución por recursos correspondientes al remanente de 2025.

Desde el cuartel local aclararon que las sirenas serán activadas de manera programada como parte de la protesta y que no responderán a una emergencia o un siniestro.

La Asociación comunicó formalmente la medida al viceintendente a cargo del Ejecutivo municipal, Jorge De Napoli, y solicitó colaboración para informar a la comunidad y evitar que el sonido de las sirenas genere alarma.

Además, convocó a autoridades municipales, integrantes del Concejo Deliberante, instituciones y vecinos a participar del abrazo solidario frente al cuartel, ubicado en bulevar Raúl Alfonsín 571.

Fondos recaudados que no fueron distribuidos

Los bomberos remarcan que no están solicitando una ayuda extraordinaria ni un nuevo subsidio. El reclamo corresponde a recursos previstos por la Ley Nacional 25.054, destinados exclusivamente al sostenimiento del sistema.

La legislación establece una contribución obligatoria equivalente al cinco por mil de las primas de seguros —excepto las del ramo vida—, pagada por las compañías aseguradoras. Ese dinero es recaudado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y luego debe ser distribuido entre las asociaciones de bomberos.

Por lo tanto, no se trata de fondos que el Gobierno nacional decide otorgar voluntariamente: son recursos con una fuente y un destino establecidos por ley.

La normativa también determina que la transferencia debe cumplirse dentro de los primeros seis meses de cada año. Sin embargo, la Federación cordobesa denuncia que todavía no fue distribuido el remanente de la recaudación de 2025, que ascendería a 59.330 millones de pesos para todo el sistema nacional.

Según señalaron desde la entidad, el dinero ingresó a las cuentas nacionales en octubre del año pasado y permanece retenido nueve meses después.

Nación asignó los fondos, pero no completó los pagos

La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional destinó más de 100.810 millones de pesos a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. La normativa fijó un monto de 94.924.971 pesos para cada institución habilitada, destinado a equipamiento, vestimenta, materiales, conservación y mantenimiento de móviles.

Pese a esa asignación, la Federación aseguró que solamente el 20% de los cuarteles cordobeses recibió hasta el momento los recursos correspondientes a 2026.

La propia resolución establece que los pagos deben realizarse conforme ingresen los recursos a la cuenta recaudadora y prioriza a las instituciones que tengan sus rendiciones y documentación al día. Desde la Federación sostienen que los cuarteles incluidos en el reclamo cumplen esas condiciones y que, pese a las gestiones realizadas, no recibieron respuestas.

Menos recursos en temporada de incendios

La demora comienza a afectar el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Desde la Federación advirtieron que algunos cuarteles tienen dificultades para reparar unidades, renovar elementos de protección y mantener operativo su equipamiento.

La situación adquiere especial gravedad en Córdoba, que atraviesa el período de mayor riesgo de incendios forestales. Ante la falta de recursos, algunas asociaciones debieron reforzar la realización de rifas, ventas de comida y campañas solidarias para afrontar sus gastos.

El “sirenazo” de este viernes buscará advertir que el problema no afecta solamente a las instituciones, sino también a la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y otras emergencias.

En Alta Gracia, la protesta comenzará a las 9 y estará acompañada por un abrazo solidario abierto a toda la comunidad.