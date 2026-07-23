Metalfor: “Nos dejaron salir para ver el partido, nos despidieron y todavía no nos pagaron”

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(Córdoba; SN) – “Si me preguntás si vi el partido, te digo que no”. Santiago Luna había regresado a su casa para mirar el encuentro entre Argentina y Egipto cuando recibió un audio de uno de sus compañeros de Metalfor. El mensaje enumeraba los nombres de quienes debían presentarse en el correo para retirar sus telegramas de despido.

De las 18 personas que trabajaban en su sección, 12 estaban en la lista. Santiago era una de ellas. Llevaba 15 años trabajando en la fábrica de maquinaria agrícola ubicada en Noetinger y ese empleo constituía su principal fuente de ingresos.

“Nos habían avisado el día anterior que podíamos salir al mediodía para ver el partido. Uno estaba contento porque, como no nos estaban pagando y nos debían sueldo, por lo menos nos dejaban salir. Después vino la catástrofe”, relató en diálogo con Siempre Radio 93.3.

La medida afectó a 36 trabajadores, según informaron los propios empleados. La empresa había iniciado pocos días antes un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba.

Sueldos pagados en cuotas de $50.000

Luna contó que los inconvenientes salariales comenzaron en febrero de 2025, cuando Metalfor empezó a fraccionar los pagos. La situación se profundizó durante los últimos meses.

“Empezaron a pagarnos 50 mil pesos cada tres, cuatro o cinco días”, explicó. La empresa todavía adeuda alrededor de un mes y medio de salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos.

Ante la pérdida de regularidad en sus ingresos, Santiago comenzó a realizar trabajos de pintura y albañilería durante las tardes para sostener económicamente a su familia.

Luego de los despidos, los trabajadores mantuvieron una reunión con representantes de la empresa y de la Unión Obrera Metalúrgica en Marcos Juárez.

“No fuimos a pedir explicaciones por los despidos, porque eso ya estaba. Fuimos a preguntar cómo iban a pagarnos el sueldo, el aguinaldo y la indemnización”, relató.

Según el trabajador, la respuesta de los directivos fue que la firma no cuenta actualmente con el dinero necesario y que solamente podría afrontar las obligaciones mediante pagos en cuotas.

Metalfor propone reducir el 65% de la planta

La crisis fue analizada esta semana durante una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Córdoba, de la que participaron representantes de Metalfor, la UOM y trabajadores despedidos.

De acuerdo con el acta conocida tras el encuentro, la empresa manifestó atravesar una situación “económica, financiera y productiva de extrema gravedad” y planteó desvincular hasta el 65% del personal de la planta de Noetinger.

Para una parte de los trabajadores ofreció un retiro voluntario equivalente al 70% de la indemnización, pagado en entre 12 y 18 cuotas, con seis meses de cobertura de la obra social. Quienes no aceptaran dentro del plazo establecido recibirían una propuesta del 60%, también en cuotas.

Para quienes conservaran sus puestos, la firma propuso suspensiones rotativas y el pago de una suma no remunerativa equivalente al 50% del salario básico. La UOM rechazó el planteo y exigió el pago completo de las indemnizaciones.

“Ahora dicen que van a dejar abierta la fábrica con una dotación mínima. No saben cuántos trabajadores, para qué ni cómo funcionará”, afirmó Luna.

Vaciamiento progresivo

El exempleado también sostuvo que desde comienzos de 2025 observaba el traslado de materiales y piezas desde Noetinger hacia las instalaciones de Marcos Juárez.

Luna se desempeñaba como administrativo dentro del depósito y aseguró que le tocó coordinar el envío de aproximadamente el 80% de los repuestos hacia otro establecimiento ubicado en Rosario.

“Se llevaron materia prima y piezas que antes se fabricaban en Noetinger. De a poco están vaciando la fábrica con el objetivo de hacerla desaparecer de la localidad”, denunció.

La acusación pertenece al trabajador y no fue confirmada por la empresa. Metalfor sostiene que la reestructuración responde a la caída de sus ventas, el ingreso de maquinaria importada y sus dificultades financieras.

Una crisis que golpea a todo Noetinger

Noetinger tiene alrededor de 6.000 habitantes y Metalfor es una de sus principales fuentes laborales. Antes de los últimos despidos, la fábrica contaba con unos 146 empleados; actualmente permanecerían alrededor de 109.

Entre finales de 2024 y comienzos de 2025 ya habían sido desvinculadas entre 24 y 25 personas, principalmente trabajadores con menor antigüedad. Esta vez, la medida alcanzó a empleados que llevaban más de una década dentro de la empresa.

Metalfor reúne cerca de 600 trabajadores entre sus plantas. Según información del Banco Central difundida durante el comienzo del conflicto, mantiene deudas con 23 entidades financieras por aproximadamente 52 mil millones de pesos y acumula cientos de cheques rechazados.

Además, durante el primer trimestre de 2026 sus ventas se redujeron de 116 a 56 unidades frente al mismo período del año anterior. La producción cayó de 86 a 38 máquinas.