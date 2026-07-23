Desregulación sanitaria: Milei quiere ampliar la venta de remedios en kioscos y supermercados
Sociedad23 de julio de 2026SN
La iniciativa permitiría ampliar la venta de remedios sin receta en kioscos, supermercados y plataformas digitales. Farmacéuticos advierten que el cambio favorece la automedicación, reduce la trazabilidad y convierte un bien sanitario en una mercancía de consumo masivo.
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