Femicidio de Agostina: Nayi aseguró que las pruebas en la casa de Barrelier complican a los detenidos

(Córdoba; SN) – La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una nueva inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Raúl Garzón en la vivienda de calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico. Participaron peritos, abogados defensores y representantes de las distintas querellas.

La medida había sido solicitada por la defensa de Barrelier y tuvo como objetivo que las partes recorrieran la vivienda, observaran la distribución de los ambientes y contrastaran esas características con las pruebas incorporadas al expediente.

Tras la inspección, Carlos Nayi, abogado de la madre y los abuelos maternos de Agostina, aseguró que los elementos reunidos fortalecen la acusación contra los imputados.

“Las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria”, sostuvo el letrado.

Domicilio de Barrelier, la vivienda de calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico

La habitación ocupada por Fassetta

Nayi afirmó que, según la reconstrucción de la querella, la agresión sexual contra Agostina habría comenzado en la primera habitación de la vivienda.

“El abuso sexual sucedió en la primera habitación, que es el lugar donde pernoctaba Osvaldo Fassetta”, señaló.

Fassetta residía en la propiedad de Barrelier y permanece detenido con prisión preventiva, imputado por encubrimiento agravado. La afirmación sobre el lugar donde habría ocurrido el abuso pertenece al abogado querellante y deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.

Nayi también sostuvo que una persona presente en la vivienda habría detectado “cambios sustanciales y cuestiones sospechosas”, pero habría guardado silencio y realizado acciones que favorecieron al principal acusado.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó una nueva imputación relacionada con esa declaración.

La discusión sobre lo que podía escucharse

La dimensión de la casa y la posibilidad de escuchar desde diferentes habitaciones constituyen uno de los puntos centrales de la investigación.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, aseguró que durante el recorrido pudo comprobarse que las conversaciones y los ruidos se escuchan desde distintos sectores.

“Hemos estado presentes en el lugar y se escucha de todos lados perfectamente”, afirmó. La letrada adelantó que solicitará que se investigue la responsabilidad de otros ocupantes que se encontraban en la casa durante la noche del crimen.

Sin embargo, fuentes con acceso al expediente señalaron que la pericia acústica realizada anteriormente todavía no arrojó resultados que permitan atribuir responsabilidades a otras personas. La apreciación realizada durante la inspección ocular no reemplaza las conclusiones técnicas del estudio sonoro.

Eduardo Allende, abogado defensor de Fassetta, también describió la vivienda como pequeña y reconoció que las distancias entre los ambientes son reducidas. No obstante, pidió esperar las explicaciones de la Fiscalía y los resultados definitivos de las pruebas.

Cuatro personas detenidas

La causa tiene actualmente cuatro personas detenidas e imputadas. Barrelier está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

El fiscal Garzón también dictó la prisión preventiva de Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado.

La investigación atribuye a Andreani haber facilitado el Ford Ka negro presuntamente utilizado para trasladar los restos de Agostina. A Fassetta se le adjudica haber suministrado información a Barrelier sobre los movimientos de la familia y de la Policía durante la búsqueda.

La cuarta detenida es Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también imputada por encubrimiento. Su situación procesal todavía debe resolverse y, a diferencia de los otros tres acusados, no tiene prisión preventiva.

La reconstrucción del femicidio

La investigación sostiene que Agostina ingresó junto con Barrelier a la vivienda de barrio Cofico durante la noche del 23 de mayo. Ese momento quedó registrado por una cámara de seguridad y fue incorporado al expediente.

La principal hipótesis es que la adolescente fue atacada y asesinada dentro del inmueble. Posteriormente, sus restos habrían sido trasladados hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados el 30 de mayo, una semana después de su desaparición.

La inspección realizada este jueves no modificó por sí sola la situación procesal de los acusados. Sus resultados serán incorporados junto con las pericias biológicas, acústicas, telefónicas y vehiculares que forman parte de la investigación.

Las querellas, mientras tanto, anticiparon que solicitarán nuevas medidas para establecer qué hicieron y qué pudieron conocer las demás personas que se encontraban en la vivienda. Cualquier eventual imputación deberá ser resuelta por el fiscal a partir de pruebas concretas y no únicamente por la posibilidad de haber escuchado ruidos.