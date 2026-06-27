Venezuela: ya son 1.430 los muertos y la búsqueda entra en las horas más decisivas

(Caracas; SN, con información de NA) La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa agravándose. Este sábado, el Gobierno informó que el número de víctimas fatales ascendió a 1.430, mientras los equipos de rescate mantienen una carrera contrarreloj para localizar personas con vida entre los edificios derrumbados.

El nuevo balance fue comunicado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien además confirmó que los heridos ya superan los 3.200, más de 3.100 familias permanecen alojadas en refugios temporales y los servicios sanitarios realizaron más de 12.000 asistencias médicas desde que ocurrió la catástrofe.

Una carrera contra el tiempo

Mientras el número de víctimas sigue creciendo, las tareas de rescate ingresan en una etapa considerada crítica.

Las autoridades venezolanas insisten en que las primeras 72 horas posteriores a un terremoto representan la mayor oportunidad para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Por ese motivo, bomberos, rescatistas, personal de Protección Civil y cientos de voluntarios trabajan día y noche en las zonas más afectadas.

"Tenemos fe y esperanza de que los vamos a rescatar", afirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien reiteró que la prioridad absoluta continúa siendo salvar a las personas que permanecen atrapadas.

Llegó ayuda internacional

A las tareas también comenzaron a sumarse equipos especializados enviados desde distintos países.

Durante las últimas horas arribaron rescatistas procedentes de México, Colombia, Chile, España, Italia, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Países Bajos, Suiza y El Salvador, mientras el Gobierno venezolano anunció que otros diez países se incorporarán en las próximas horas.

Argentina también envió asistencia humanitaria.

Desde la base aérea de El Palomar partió un contingente integrado por 26 militares, acompañado por médicos emergentólogos, enfermeros, medicamentos, una ambulancia, carpas, colchones, camillas y otros insumos destinados a asistir a la población afectada.

El operativo incluye además un Hércules C-130, un avión Embraer y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

La peor tragedia en más de un siglo

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron el miércoles y provocaron el colapso de edificios, severos daños en infraestructura crítica y la evacuación de miles de personas.

El primer movimiento tuvo epicentro cerca de Montalbán, en el estado Carabobo, mientras que el segundo se registró en las inmediaciones de Yumare, en Yaracuy.

Con el correr de las horas, la tragedia se convirtió en una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en más de un siglo y las autoridades no descartan que la cifra de víctimas continúe aumentando a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros.