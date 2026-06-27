Fin. Milei prepara la salida de Adorni

(Alta Gracia; SN) El Gobierno nacional prepara la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en un intento por cerrar una de las crisis políticas más prolongadas de la administración de Javier Milei y relanzar el funcionamiento del principal ministerio coordinador del Ejecutivo.

El Presidente recibirá este sábado por la tarde a Adorni en la Quinta de Olivos para formalizar una renuncia que ya estaría consensuada entre ambas partes. El anuncio se realizaría antes del partido que la Selección argentina disputará frente a Jordania por el Mundial 2026.

La decisión llega después de varios meses de desgaste político para el funcionario, atravesados por denuncias vinculadas a su patrimonio, cuestionamientos de la oposición y crecientes dificultades del oficialismo para sostener su defensa en el Congreso.

El respaldo político llegó a su fin

Desde el inicio de la controversia, Javier Milei mantuvo un respaldo público a Adorni. Sin embargo, con el paso de las semanas la situación comenzó a complicarse.

La presión parlamentaria para avanzar con una interpelación, las investigaciones judiciales y la sucesión de nuevas revelaciones sobre el patrimonio del funcionario terminaron debilitando su permanencia en el cargo.

De acuerdo con fuentes de Casa Rosada citadas por NA, la decisión de avanzar con la salida fue construyéndose en los últimos días y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había impulsado originalmente el ascenso de Adorni desde la Vocería Presidencial hasta la Jefatura de Gabinete.

Mientras el Presidente permanecía de gira en el exterior, las negociaciones avanzaron y, al regresar al país, Milei solo deberá formalizar una decisión que en los hechos ya estaría tomada.

Santilli, el principal candidato

Con la salida de Adorni prácticamente definida, el Gobierno ya trabaja en su reemplazo.

El nombre que hoy reúne mayor consenso dentro de la Casa Rosada es el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumió ese cargo a fines de 2025 tras la salida de Guillermo Francos.

Según la información publicada por NA, Santilli cuenta con el respaldo del denominado "triángulo de hierro" integrado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, y aparece como el dirigente elegido para encabezar una nueva etapa en la coordinación política del Gobierno.

Se espera que su designación sea anunciada durante el domingo y que, posteriormente, se confirme la fecha de la jura.

Un intento por cambiar la agenda

La eventual salida de Adorni también representa un intento del Gobierno por dejar atrás una agenda dominada durante meses por denuncias, investigaciones patrimoniales y disputas políticas.

Con un nuevo jefe de Gabinete, la Casa Rosada buscará recuperar la iniciativa política y concentrar nuevamente la discusión pública en la gestión y las reformas impulsadas por el oficialismo.