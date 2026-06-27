Alta Gracia: un emotivo homenaje reconoció el legado de Oreste Berta

(Alta Gracia; SN) Alta Gracia rindió homenaje este sábado a Oreste Berta, uno de los máximos referentes de la ingeniería y el automovilismo argentino, en una jornada que reunió a autoridades, vecinos, representantes del deporte motor y decenas de propietarios de vehículos clásicos e históricos.

El acto se desarrolló sobre la Ruta Provincial Nº 5, en el ingreso a la ciudad, donde se concretó el reconocimiento al histórico preparador, cuya trayectoria convirtió a Alta Gracia en una referencia del automovilismo nacional e internacional.

Participaron el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli; el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, Marcos Torres; funcionarios municipales y provinciales, familiares de Berta y representantes de distintas instituciones vinculadas al deporte motor.

"La palabra es gratitud"

Durante la ceremonia, Jorge De Napoli destacó el vínculo que Oreste Berta construyó con la ciudad a lo largo de décadas.

"Creo que pasan los años y la palabra es gratitud. Agradecer realmente a Oreste por su trabajo y a su familia por el compromiso de haber elegido Alta Gracia para quedarse y darnos tanto", expresó.

El viceintendente sostuvo además que el mejor homenaje que puede recibir una figura de esa magnitud es que su legado continúe inspirando a las nuevas generaciones.

La rotonda será inaugurada por Llaryora

Por su parte, el ministro Marcos Torres agradeció la presencia de vecinos y referentes del automovilismo y destacó el orgullo que representa para Alta Gracia contar con una personalidad como Oreste Berta entre sus vecinos.

Además, confirmó que el gobernador Martín Llaryora encabezará próximamente la inauguración oficial de la rotonda que llevará el nombre del reconocido ingeniero.

"Gracias por tanto cariño"

Visiblemente emocionado, Oreste Berta tomó la palabra para agradecer el reconocimiento, recordar parte de su historia en la ciudad y destacar el acompañamiento permanente de familiares, amigos y vecinos a lo largo de su carrera.

Finalizado el acto, los vehículos clásicos e históricos protagonizaron una caravana hacia el centro de Alta Gracia, poniendo el broche de oro a una jornada que buscó reconocer, en vida, a uno de los grandes nombres de la historia del automovilismo argentino.

Con este homenaje, la ciudad volvió a destacar el legado de quien, desde su taller en Alta Gracia, marcó una época en la preparación de motores y dejó una huella imborrable en el deporte motor argentino.