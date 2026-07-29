Alta Gracia: abren las inscripciones para el Taller de Orientación Vocacional

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia abrió las inscripciones para el Taller de Orientación Vocacional Profesional 2026, destinado a jóvenes que se encuentren evaluando qué carrera, oficio o proyecto de formación seguir.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de sexto y séptimo año del nivel secundario, así como también a egresados que todavía estén definiendo su futuro académico y laboral.

El taller comenzará el lunes 3 de agosto y se desarrollará hasta finales de septiembre. Los encuentros serán semanales, todos los lunes de 19:30 a 21:00, en el Cine Teatro Monumental Sierras.

Durante las jornadas, un equipo de profesionales acompañará a los participantes mediante actividades orientadas al autoconocimiento y al reconocimiento de sus intereses, capacidades y expectativas.

La propuesta incluirá dinámicas participativas, activas y creativas para brindar herramientas que ayuden a tomar decisiones sobre carreras universitarias, tecnicaturas, oficios y otros proyectos de formación.

Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información a los teléfonos 351 6250183, 3547 455316 o 3547 528526.