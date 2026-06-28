Córdoba: De la Sota pidió poner límites a Milei tras la salida de Adorni

La diputada sostuvo que el Presidente debe responder por distintas polémicas de su gestión y cuestionó el rumbo económico e institucional del Gobierno.
Política28 de junio de 2026SNSN
Natalia de la sota
Natalia de la Sota apuntó contra el Presidente.

(Córdoba; SN).- La diputada nacional Natalia de la Sota aprovechó la salida de Manuel Adorni del Gobierno para enviar un mensaje que excede el cambio de un funcionario. En un pronunciamiento con destinatarios tanto dentro como fuera de la oposición, sostuvo que la renuncia "no termina nada" y reclamó que el presidente Javier Milei dé explicaciones por distintas polémicas que involucran a su gestión.

El planteo de la legisladora cordobesa apunta a una discusión de fondo: sostiene que el problema no es un nombre propio sino el rumbo político del Gobierno nacional. En ese sentido, advirtió que la estrategia de reemplazar funcionarios no alcanza para cerrar las controversias que atraviesan a la administración libertaria.

"Con la renuncia de Manuel Adorni no termina nada. El presidente Javier Milei también tiene explicaciones pendientes", escribió en su cuenta de X, donde además afirmó que el mandatario debe explicar por qué sostuvo y respaldó públicamente al ahora exfuncionario "hasta el final".

En su publicación, De la Sota reclamó respuestas sobre la participación del Presidente en el caso de la criptomoneda $LIBRA, las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el cumplimiento de leyes sancionadas por el Congreso y de resoluciones judiciales.

Pero el núcleo de su mensaje fue político. La diputada sostuvo que el problema de fondo es el modelo económico impulsado por Milei, al que definió como "regresivo, antifederal y socialmente injusto". Según su interpretación, para sostener ese esquema el Gobierno "ha avanzado sobre los límites de la institucionalidad democrática".

El mensaje también contiene una señal dirigida al resto de la oposición. La salida de Adorni, sostiene De la Sota, no debe ser interpretada como el cierre de la crisis política ni como un punto final de las responsabilidades del Gobierno. Por el contrario, plantea que el Congreso debe continuar ejerciendo su función de control y que la Justicia debe avanzar sobre las investigaciones en curso.

"La sociedad merece respuestas", concluyó la legisladora, sintetizando una posición que busca mantener abiertas las exigencias de rendición de cuentas hacia el Poder Ejecutivo más allá de los cambios en el gabinete.

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