Posmundial: así se reforzaron Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes para el Clausura

(Córdoba; SN) Después de varias semanas con la mirada puesta en la Selección argentina, los hinchas cordobeses vuelven a concentrarse en sus clubes. El Torneo Clausura comenzará este jueves y los cuatro representantes provinciales llegan con estrategias muy diferentes.

Belgrano apostó por conservar la base del equipo campeón del Apertura y todavía no presentó incorporaciones. Talleres inició un nuevo ciclo con Jorge Sampaoli y renovó varias posiciones. Instituto sumó un arquero y un lateral, mientras que Estudiantes de Río Cuarto realizó la reconstrucción más profunda.

La lista todavía podría registrar novedades por negociaciones que permanecen abiertas.

Belgrano conserva al plantel campeón ★

El Pirata fue el único de los cuatro clubes cordobeses que todavía no sumó jugadores. La dirigencia decidió priorizar la continuidad de la estructura que conquistó el Torneo Apertura.

El equipo de Alberdi sí confirmó dos salidas. Tomás Castro fue cedido durante un año a Central Norte de Salta, sin cargo y con una opción de compra por una parte de su pase.

También dejó el club Julián Mavilla. El mediocampista continuará en Sarmiento de Junín mediante un préstamo por 18 meses, sin cargo ni opción de compra, según informó oficialmente Belgrano.

La decisión de mantener la base responde a una realidad diferente de la del resto: Belgrano comenzará el Clausura con un plantel que ya demostró su capacidad competitiva y viene de conseguir el campeonato.

Talleres cambió el mando y sumó nuevas caras

El principal cambio en Talleres no estuvo dentro del campo de juego, sino en el banco de suplentes. Jorge Sampaoli asumió como entrenador después de su último ciclo en Atlético Mineiro y regresó al fútbol argentino para conducir al equipo de barrio Jardín.

A partir de su llegada, la T avanzó con varias incorporaciones:

Ezequiel Unsain: arquero de 31 años proveniente del Necaxa de México. Tiene pasado en Newell’s y Defensa y Justicia, club con el que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. Firmó contrato hasta 2029.

arquero de 31 años proveniente del Necaxa de México. Tiene pasado en Newell’s y Defensa y Justicia, club con el que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. Firmó contrato hasta 2029. Federico Fattori: mediocampista central de 33 años que llegó desde Argentinos Juniors. También jugó en Nueva Chicago, Newell’s, Temperley, Ferro y Huracán. Su vínculo se extiende hasta diciembre de 2029.

mediocampista central de 33 años que llegó desde Argentinos Juniors. También jugó en Nueva Chicago, Newell’s, Temperley, Ferro y Huracán. Su vínculo se extiende hasta diciembre de 2029. Román Riquelme: defensor central de 24 años procedente de Argentinos Juniors. Pasó a préstamo por Guillermo Brown y Los Andes antes de regresar al conjunto de La Paternal. Firmó hasta diciembre de 2030.

A ellos se sumará Valentín Fascendini, zaguero zurdo de 23 años proveniente de Unión de Santa Fe. Aunque Talleres todavía no anunció oficialmente su incorporación, el defensor ya entrena con el plantel y disputó un amistoso frente a Instituto.

De esta manera, Sampaoli contará con un nuevo arquero, un mediocampista central y al menos dos alternativas para reforzar la defensa.

Instituto incorporó un arquero y un lateral

La Gloria confirmó dos incorporaciones para el equipo conducido por Diego Flores.

La primera fue la de Juan Andrés Meli, lateral izquierdo de 25 años que llegó en condición de libre después de su paso por Godoy Cruz. También cuenta con experiencia en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Meli firmó hasta diciembre de 2027 y el acuerdo contempla una opción para extender el contrato durante otros tres años.

El segundo refuerzo es Marcos Ledesma, arquero de 29 años nacido en Río Cuarto y formado en Estudiantes de esa ciudad. Llega cedido desde Defensa y Justicia por 18 meses, con una opción de compra a favor de Instituto.

El guardameta también defendió los arcos de Quilmes, Platense, Central Córdoba, Gimnasia de La Plata y Barracas Central. Su contrato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Estudiantes de Río Cuarto renovó el plantel

El León fue el club cordobés que más jugadores incorporó. Después de un Apertura complicado en su regreso a la máxima categoría, la dirigencia buscó ampliar las alternativas del equipo conducido por Rubén Forestello.

Hasta el momento se sumaron:

Juan Garro , delantero que llegó libre después de jugar en Atlético Grau de Perú.

, delantero que llegó libre después de jugar en Atlético Grau de Perú. Lucas Bruera , arquero proveniente de Carabobo de Venezuela.

, arquero proveniente de Carabobo de Venezuela. Yeison Moreno , delantero que quedó libre del Al Ahly de Libia.

, delantero que quedó libre del Al Ahly de Libia. Fernando Rodríguez , defensor proveniente de FADEP de Mendoza.

, defensor proveniente de FADEP de Mendoza. Agustín Quiroga , zaguero que arribó a préstamo desde Independiente.

, zaguero que arribó a préstamo desde Independiente. Ibrahim Hesar , delantero que se incorporó en condición de libre.

, delantero que se incorporó en condición de libre. Gonzalo González, mediocampista cedido por Gimnasia y Esgrima La Plata.

A diferencia de Belgrano, que buscará prolongar el funcionamiento del equipo campeón, Estudiantes necesita modificar rápidamente su rendimiento para sumar puntos y alejarse de la lucha por la permanencia.

Cuándo debutan los cordobeses

El primero en salir a la cancha será Belgrano. El Pirata recibirá este jueves 23 de julio a Rosario Central desde las 19:30.

Instituto visitará el viernes a Vélez, también a las 19. El sábado será el turno de los otros dos equipos: Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Tigre desde las 14:45 y Talleres enfrentará a Newell’s en Rosario a partir de las 17, según la programación oficial de la Liga Profesional.

Con el Mundial terminado, Córdoba vuelve a dividir sus pasiones. El campeón apuesta por la continuidad, Talleres abre un nuevo ciclo, Instituto busca cubrir puestos específicos y Estudiantes encara una renovación para sostenerse en Primera.