Selección argentina: Scaloni se quebró y puso en duda su continuidad

(Estados Unidos; SN) La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 abrió un interrogante que la Selección argentina parecía tener resuelto: la continuidad de Lionel Scaloni. Visiblemente golpeado por el resultado, el entrenador dijo que necesita tiempo para evaluar su futuro, se quebró al hablar del equipo y abandonó la conferencia de prensa sin poder terminarla.

“Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”, expresó el director técnico luego de la caída por 1 a 0 en el MetLife Stadium. Su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino vence en diciembre y, aunque existía un acuerdo de palabra para extenderlo hasta 2030, sus declaraciones dejaron la negociación bajo una nueva incertidumbre.

Scaloni anticipó que antes de comunicar una decisión conversará con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, sostuvo.

“Para seguir se necesitan muchas cosas”

El entrenador explicó que su duda no está relacionada solamente con el dolor provocado por la final perdida, sino también con el desgaste acumulado después de ocho años al frente del seleccionado.

“Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”, afirmó.

La emoción terminó por desbordarlo cuando recordó el camino recorrido desde que asumió el cargo en 2018. “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá”, alcanzó a decir antes de quebrarse.

También agradeció públicamente a Tapia por haberle dado la oportunidad de conducir al equipo nacional. Sin poder contener el llanto, Scaloni se levantó y abandonó la sala sin concluir la conferencia.

Una final atravesada por las lesiones

Argentina llegó hasta el alargue con un escenario adverso. Lisandro Martínez y Cristian Romero debieron abandonar el partido por lesiones, mientras que Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación durante el tiempo reglamentario. El seleccionado afrontó toda la prórroga con diez futbolistas y España encontró el gol del triunfo a los 105 minutos, por medio de Ferrán Torres.

“Hoy pasaron muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos clave que no esperábamos”, analizó Scaloni. Pese a la derrota, destacó la entrega del plantel y expresó su “agradecimiento eterno” hacia los jugadores por alcanzar una segunda final mundialista consecutiva y competir hasta el último minuto.

“Me duele el alma. Lo siento”, resumió el entrenador.

Scaloni tampoco pudo despejar el interrogante sobre el futuro de Lionel Messi. Consultado acerca de si la final había sido el último partido mundialista del capitán argentino, respondió que todavía no había conversado con él.