Selección argentina: Scaloni se quebró y puso en duda su continuidad
Deportes20 de julio de 2026SN
El entrenador confirmó que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero evitó garantizar que continuará después de esa fecha. “Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, afirmó tras la derrota ante España.
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