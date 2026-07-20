La Scaloneta volvió al país entre aplausos: el afecto de la gente superó la derrota mundialista

El afecto de la gente provocó un cambio de planes y los jugadores saludaron desde el techo del ómnibus.

(Buenos Aires; SN, con información de NA) – La derrota ante España en la final del Mundial 2026 no modificó el vínculo entre la Selección argentina y su gente. Lejos de los festejos multitudinarios de un título, el regreso del plantel al país estuvo marcado por un reconocimiento espontáneo: miles de hinchas se acercaron este lunes a Ezeiza para agradecer el esfuerzo de un equipo que volvió a disputar una final del mundo.

La delegación aterrizó alrededor de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El recibimiento tuvo un momento simbólico cuando la Banda de los Granaderos interpretó "Muchachos", la canción que se convirtió en un emblema de la Selección durante los últimos años.

Los primeros en descender del avión fueron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el entrenador Lionel Scaloni; y Nicolás Otamendi, quien ofició como capitán en ausencia de Lionel Messi.

El gran ausente del regreso fue justamente el capitán argentino. Messi no viajó con el resto del plantel: tras la final se trasladó a Miami junto a Rodrigo De Paul y, según informó la AFA, en los próximos días viajará directamente a Rosario para reencontrarse con su familia. Tampoco regresaron a la Argentina varios futbolistas que partieron desde Norteamérica rumbo a Europa para reincorporarse a sus clubes, entre ellos Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolás Paz, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Un cambio de planes por la gente

Tras dejar el aeropuerto, los jugadores abordaron dos micros de doble piso identificados con la leyenda: "Gracias Selección argentina por dejar todo por estos colores" y "Siempre todos juntos".

Aunque inicialmente no estaba previsto utilizar la parte superior del vehículo descapotable, el recibimiento de los simpatizantes modificó la decisión. Los futbolistas subieron al techo del micro para saludar a quienes esperaban a lo largo del recorrido hacia el predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

Scaloni, Tapia, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios y otros integrantes del plantel saludaron durante el trayecto, mientras los hinchas respondían con aplausos, banderas y cánticos.

Un cierre íntimo tras semanas de concentración

La caravana concluyó en el predio de la AFA en Ezeiza, donde los jugadores fueron recibidos por sus familiares y personas cercanas, poniendo fin a varias semanas de concentración iniciadas antes del comienzo del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

No hubo celebración por el subcampeonato, pero sí una demostración de afecto que reflejó el reconocimiento de miles de argentinos hacia un equipo que, pese a caer 1-0 ante España en la final, volvió a ubicarse entre las principales selecciones del planeta.