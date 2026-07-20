Mundial 2026: Cuti Romero evitó saludar a Donald Trump y el gesto se hizo viral

(Estados Unidos; SN) La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó tristeza, imágenes de desconsuelo y también una escena que rápidamente se volvió viral: Cristian “Cuti” Romero evitó saludar al presidente estadounidense Donald Trump durante la ceremonia de premiación.

Después de la victoria española por 1 a 0 en el MetLife Stadium, los futbolistas argentinos subieron al escenario para recibir las medallas correspondientes al segundo puesto. La entrega estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por Trump.

Lionel Messi fue el primero en pasar, seguido por Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Cuando llegó su turno, Romero recibió la medalla y continuó caminando sin estrecharle la mano al mandatario estadounidense.

El gesto del defensor cordobés no pasó inadvertido. Las imágenes comenzaron a circular inmediatamente y generaron numerosas interpretaciones y comentarios en las redes sociales.

Hasta el momento, Romero no explicó públicamente si se trató de una decisión deliberada ni hizo referencia a los motivos de su actitud. Sin embargo, la escena quedó entre las imágenes más comentadas de una ceremonia marcada por el sabor amargo de la derrota argentina.