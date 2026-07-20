Mundial 2026: Cuti Romero evitó saludar a Donald Trump y el gesto se hizo viral

Durante la entrega de medallas, el defensor argentino pasó frente al presidente de Estados Unidos sin estrecharle la mano. La escena se multiplicó rápidamente en las redes sociales.
Deportes20 de julio de 2026SNSN

(Estados Unidos; SN) La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó tristeza, imágenes de desconsuelo y también una escena que rápidamente se volvió viral: Cristian “Cuti” Romero evitó saludar al presidente estadounidense Donald Trump durante la ceremonia de premiación.

Después de la victoria española por 1 a 0 en el MetLife Stadium, los futbolistas argentinos subieron al escenario para recibir las medallas correspondientes al segundo puesto. La entrega estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por Trump.

Lionel Messi fue el primero en pasar, seguido por Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Cuando llegó su turno, Romero recibió la medalla y continuó caminando sin estrecharle la mano al mandatario estadounidense.

El gesto del defensor cordobés no pasó inadvertido. Las imágenes comenzaron a circular inmediatamente y generaron numerosas interpretaciones y comentarios en las redes sociales.

Hasta el momento, Romero no explicó públicamente si se trató de una decisión deliberada ni hizo referencia a los motivos de su actitud. Sin embargo, la escena quedó entre las imágenes más comentadas de una ceremonia marcada por el sabor amargo de la derrota argentina.

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