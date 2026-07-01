Córdoba: el gobierno suma a EPEC a una estrategia de formación para el empleo

Los ministros Torres Lima y Ferreyra firmaron un convenio marco con Epec. (Foto: Prensa)

(Córdoba; SN).- Los ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, junto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de capacitación laboral, formación profesional y fortalecimiento de competencias orientadas a mejorar las oportunidades de empleo en la provincia.

El acuerdo rubricado por Horacio Ferreyra y Marcos Torres Lima apunta a coordinar políticas entre el Estado provincial y la empresa energética para ampliar la oferta de formación destinada a jóvenes y adultos, con el objetivo de favorecer la inserción laboral, la continuidad en el empleo y el fortalecimiento del desarrollo productivo de Córdoba.

Entre las iniciativas previstas se encuentran cursos de capacitación, prácticas formativas, propuestas de autoempleo y acciones de vinculación institucional vinculadas principalmente a los oficios relacionados con el sector energético. También se impulsarán contenidos sobre nuevas tecnologías y el uso eficiente de la energía, en respuesta a las demandas de los sectores productivos.

El convenio establece además que las partes podrán suscribir protocolos específicos para definir cada una de las acciones, sus plazos, alcances y recursos. De esa manera, las propuestas podrán adaptarse a las necesidades de los distintos territorios y de las actividades económicas involucradas.

Durante la firma, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo que "la educación y el trabajo son pilares fundamentales para el desarrollo de Córdoba" y afirmó que el acuerdo permitirá fortalecer la formación profesional mediante la articulación con "actores estratégicos", ampliando las oportunidades para jóvenes y adultos y favoreciendo trayectorias educativas y laborales.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, señaló que "la capacitación y el empleo son herramientas concretas para generar más oportunidades". En ese sentido, destacó que el convenio profundiza el trabajo conjunto entre el Estado y EPEC para ofrecer formación de calidad, desarrollar habilidades vinculadas con los sectores productivos y acompañar a quienes buscan construir un proyecto laboral.

A su turno, el presidente de EPEC, Claudio Puértolas, remarcó que la empresa entiende que su compromiso con la provincia también incluye aportar a la formación de las personas. Según expresó, la distribuidora pondrá a disposición su experiencia técnica para acompañar procesos de capacitación destinados a preparar a jóvenes y adultos frente a los desafíos del sector energético y del mercado laboral.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba busca ampliar la articulación entre organismos públicos y empresas provinciales para promover políticas de capacitación orientadas a mejorar la empleabilidad y responder a las demandas de un mercado laboral en permanente transformación.