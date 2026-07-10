La Calera: bomberos y aviones hidrantes sofocaron un incendio en El Chorrito

(La Calera; SN) Un incendio declarado este jueves en barrio El Chorrito, en la ciudad de La Calera, movilizó un importante operativo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Gracias a la intervención coordinada de bomberos, brigadistas y tres aviones hidrantes, el foco fue contenido en pocos minutos y posteriormente declarado inactivo.

El episodio ocurrió en una jornada marcada por el riesgo extremo de incendios forestales en gran parte de la provincia. Apenas se detectó el foco, la Dirección Provincial de Aeronáutica activó el despliegue de medios aéreos que se encontraban en estado de alerta.

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Calera, efectivos del cuartel de Saldán, brigadistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Sierras Chicas y tres aviones hidrantes Air Tractor AT-802, que operaron desde las bases de La Mezquita y San Roque.

La combinación de recursos terrestres y aéreos permitió ejecutar un ataque inicial de alta intensidad, contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se extendiera, pese a las condiciones meteorológicas favorables para la propagación de incendios. Horas más tarde, las autoridades informaron que el foco había sido declarado inactivo.

Guardia permanente durante la temporada

Desde el Gobierno provincial recordaron que, durante toda la temporada de riesgo de incendios, se mantiene una guardia permanente las 24 horas, integrada por pilotos, brigadistas, bomberos, personal técnico y medios aéreos distribuidos estratégicamente en distintos puntos de Córdoba para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.