La Calera: bomberos y aviones hidrantes sofocaron un incendio en El Chorrito
Provinciales10 de julio de 2026SN
El foco se registró este jueves en barrio El Chorrito. El rápido despliegue de bomberos, brigadistas del ETAC y medios aéreos evitó que las llamas se propagaran en una jornada de riesgo extremo de incendios.
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