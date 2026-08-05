Celulares en las escuelas: la Provincia respondió con protocolos a una restricción difícil de controlar

(Alta Gracia; SN) – La Provincia restringió el uso de celulares en las escuelas, pero dejó en manos de cada institución la tarea de hacer cumplir la medida. Ante las dificultades planteadas por docentes de Alta Gracia, el Ministerio de Educación respondió con acuerdos de convivencia, protocolos, capacitaciones y espacios de diálogo con las familias.

El director general de Bienestar Educativo de Córdoba, Juan José Castellano, explicó en Siempre Radio cuáles son las herramientas que tendrán los establecimientos para limitar los dispositivos durante las clases.

La respuesta oficial no incluyó el envío de más personal, la instalación de espacios para guardar los teléfonos ni un mecanismo común para actuar cuando un estudiante se niega a cumplir la regla.

La estrategia provincial estará concentrada en la actualización de los Acuerdos Escolares de Convivencia, la formación de docentes, la participación de las familias y la utilización de protocolos ante situaciones vinculadas con el mundo digital.

La definición aparece después de que docentes locales advirtieran sobre las dificultades cotidianas para controlar decenas de celulares mientras intentan desarrollar una clase.

El límite deberá sostenerlo cada escuela

La regulación establece que los teléfonos solamente podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad pedagógica planificada. Sin embargo, cada institución conserva autonomía para determinar qué ocurre con los dispositivos durante el resto de la jornada.

Algunas escuelas permiten que permanezcan apagados dentro de las mochilas. Otras implementaron cajas o cofres. El problema aparece cuando un estudiante incumple la norma, se niega a guardar el teléfono o rechaza entregarlo a un adulto.

Un docente de Alta Gracia había advertido a Sumario Noticias que muchas instituciones no cuentan con personal ni infraestructura para sostener un control permanente.

“Si te ponés a controlar estrictamente el tema de los celulares, es lo único que hacés y no das clases”, resumió.

Consultado sobre las herramientas que brindará el Ministerio, Castellano mencionó las orientaciones oficiales y los Acuerdos Escolares de Convivencia. También explicó que comenzará una etapa de “institucionalización” para que estudiantes, docentes y familias conozcan las nuevas reglas.

La aplicación concreta, por lo tanto, continuará dependiendo de la capacidad de cada comunidad educativa para sostener esos acuerdos dentro del aula.

Protocolos, capacitaciones y trabajo con las familias

Castellano señaló que las familias tendrán acceso a la plataforma Familia en Línea, que contiene videos y textos breves sobre el uso de pantallas y la prevención del ciberbullying.

El funcionario también mencionó una guía provincial para intervenir frente a situaciones complejas. De los 11 protocolos incluidos en el documento, cinco abordan cuestiones relacionadas con la prevención y la protección en entornos digitales.

A esas herramientas se suman las rondas con familias, las capacitaciones sobre tecnologías e inteligencia artificial, los foros estudiantiles y la intervención de los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo.

Según Castellano, Alta Gracia cuenta con una presencia importante de estos equipos y con la participación de diferentes áreas municipales vinculadas con Educación y Niñez.

Las acciones buscan trabajar sobre las consecuencias que pueden provocar las redes sociales, los juegos en línea, la exposición de imágenes y otras formas de violencia digital.

El celular ayuda, pero también afecta

El funcionario reconoció que la tecnología cumple una función contradictoria dentro del sistema educativo.

“Colabora con el aprendizaje, pero también puede afectar el aprendizaje. Colabora con vincularse con otros, pero también afecta los vínculos interpersonales”, señaló.

Durante la pandemia, el teléfono se convirtió en una herramienta indispensable para sostener clases, enviar actividades y mantener el contacto entre docentes y estudiantes. Con el regreso a la presencialidad, su utilización comenzó a generar problemas de concentración y convivencia.

Una consulta realizada entre estudiantes secundarios de la Escuela Normal Superior de Alta Gracia mostró que siete de cada diez reconocían que el celular los distraía durante las clases.

Castellano sostuvo que no existe una respuesta definitiva y recordó que las políticas internacionales atraviesan avances y retrocesos. Algunos sistemas educativos avanzaron con prohibiciones completas, mientras que otros permiten un uso regulado.

Córdoba eligió una restricción flexible: el dispositivo puede utilizarse para aprender, pero cada escuela debe establecer los límites para el resto de la jornada.

Acuerdos terminados, aplicación pendiente

El director de Bienestar Educativo afirmó que el 100 por ciento de las escuelas provinciales actualizó sus Acuerdos Escolares de Convivencia durante los últimos dos años.

El proceso terminó en el primer semestre de 2026, un año y medio antes de lo previsto. La Provincia considera que esos documentos ofrecen el marco necesario para regular los dispositivos y aplicar medidas restaurativas frente a los incumplimientos.

“Hay que volver al encuentro del otro cara a cara”, sostuvo Castellano al explicar el objetivo de la política.

La consigna resume el propósito educativo, pero no resuelve por sí sola las dificultades prácticas. Solicitar que se guarde un teléfono puede derivar en discusiones con estudiantes y familias, mientras que controlar cada incumplimiento consume tiempo de clase.

El Ministerio aportará orientaciones, protocolos y capacitaciones. La tarea cotidiana de convertir esos instrumentos en una restricción efectiva continuará recayendo sobre directivos, preceptores y docentes.

La Provincia estableció el límite. El verdadero examen comenzará cuando cada escuela tenga que hacerlo cumplir.