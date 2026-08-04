Córdoba: el desgarrador relato de la familia de Alexa volvió a cercar a Oscar González

Oscar González junto a su abogado Miguel Ortíz Pellegrini. (Foto: Prensa Justicia Córdoba)

(Villa Dolores; SN, con información de La Nueva Mañana y la Voz) La segunda audiencia del juicio contra el exlegislador cordobés Oscar González estuvo atravesada por testimonios de un profundo impacto emocional. La madre y el "papá del corazón" de Alexa Miranda, una de las sobrevivientes del choque ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, reconstruyeron ante el tribunal cómo la tragedia modificó para siempre la vida de la adolescente y de toda su familia, al tiempo que cuestionaron con dureza la conducta del acusado desde el día del siniestro.

González enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, aunque las querellas sostienen que los hechos configuran un caso de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal considerablemente más grave.

En el choque murió la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, mientras que su hija Marina Szulewicz y su amiga Alexa Miranda, ambas de 14 años al momento del hecho, sufrieron gravísimas lesiones. Alexa quedó parapléjica.

"A mi hija la rompieron"

La primera testigo fue Nassia González, madre de Alexa, quien brindó una declaración que se extendió durante casi tres horas y estuvo marcada por el llanto y las pausas para contener la emoción.

"Si pudiera darle mi médula espinal a Alexa, se la daría", expresó al comenzar su relato. Contó que debió medicarse para afrontar el proceso judicial y reveló que sufrió ataques de pánico e incluso atravesó una internación en un centro de salud mental, además de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades desde el accidente.

Durante su exposición mostró las zapatillas que su hija llevaba puestas el día del choque y recordó que la adolescente no pudo celebrar sus 15 años. "Le quitaron el derecho de viajar feliz. Si este señor no se hubiera cruzado de carril, hoy estaría estudiando en una escuela de danza", afirmó antes de ingresar a la audiencia.

También cuestionó duramente la estrategia de la defensa, que sostiene que el vehículo conducido por Alejandra Bengoa habría invadido el carril contrario.

"Se atrevió a decir que Alejandra se pasó al carril del imputado. Yo viajé al lugar, lloré allí y tomé fotografías porque necesitaba ver qué había pasado", sostuvo al exhibir imágenes tomadas por ella misma.

"Nunca se acercó"

Uno de los ejes de su declaración fue la actitud que, según denunció, mantuvo González desde el accidente.

"Nunca se acercó a preguntar cómo estábamos. Jamás se puso a disposición", afirmó.

Además, cuestionó las declaraciones realizadas el día anterior por el exlegislador, quien aseguró vivir de una jubilación, alquilar una vivienda y no poseer bienes.

"Dice que es insolvente, pero había propiedades a su nombre que transfirió a sus hijos. Tenía bienes y creo que todavía los tiene", manifestó.

La mujer aseguró que su objetivo no es la venganza, sino que la Justicia modifique la calificación legal de los hechos y considere que existió dolo eventual.

"No nos acercó ni una curita"

Luego declaró Gustavo Álvarez, el "papá del corazón" de Alexa, quien reiteró las críticas hacia el exfuncionario y describió las dificultades económicas y sanitarias que enfrenta la familia desde el accidente.

"Las actitudes de González en estos años han carecido completamente de humanidad", afirmó.

En uno de los pasajes más duros de su declaración sostuvo que el exlegislador "no hizo acercar ni una curita" para la recuperación de Alexa.

Explicó además que la joven necesita insumos médicos permanentes y señaló que el costo mensual de algunas sondas equivale, según sus dichos, al ingreso que González percibe por su jubilación.

Álvarez también ratificó una denuncia que había realizado anteriormente: aseguró que el domingo posterior al choque un hombre se presentó en el hospital para ofrecerle dinero y que, días más tarde, una hija del acusado volvió a ofrecer ayuda económica.

Según expresó, esas situaciones fueron vividas por la familia como una forma de presión.

"Tengo que estar frente al asesino de Alejandra y al hombre que dejó gravemente heridas a Alexa y Marina", dijo durante la audiencia, además de definir al exlegislador como "un personaje nefasto".

Un juicio atravesado por la tensión

La jornada se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad luego de los incidentes ocurridos el primer día del debate, cuando familiares de las víctimas increparon al acusado al retirarse de los tribunales.

La defensa de González volvió a cuestionar las condiciones del operativo y reiteró críticas a la investigación, mientras el tribunal, presidido por el camarista Santiago Camogli, continuó con la recepción de los testimonios.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Analía Gallaratto, mientras que las querellas insisten en que las pruebas permiten sostener que González asumió conscientemente el riesgo al invadir el carril contrario en el Camino de las Altas Cumbres.

Con las declaraciones de las víctimas sobrevivientes durante la primera audiencia y ahora con los testimonios de sus familiares, el juicio comenzó a desplazarse desde la discusión técnica sobre pericias y responsabilidades hacia las consecuencias humanas de una tragedia que, casi cuatro años después, sigue marcando la vida de quienes perdieron a una madre o debieron aprender a convivir con lesiones irreversibles.