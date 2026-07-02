Santa Fe: confirmaron el primer caso de hantavirus del año y mantienen la vigilancia sanitaria

(Santa Fe; SN) El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus registrado en la provincia durante 2026. El paciente es un hombre de 51 años que trabaja en la zona de islas del departamento San Lorenzo y que permaneció internado durante 11 días antes de recibir el alta médica.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el hombre fue atendido en el Hospital Granaderos a Caballo, donde evolucionó favorablemente sin necesidad de ser trasladado a una unidad de terapia intensiva. Tras completar el tratamiento, recibió el alta el pasado 19 de junio y continúa recuperándose en su domicilio.

Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para confirmar la serología del virus, aunque el director del hospital, Andrés Lanaro, indicó que todo apunta a que se trata de la cepa Pampeana, una variante que, a diferencia de la cepa Andes, no presenta antecedentes de transmisión entre personas.

Vigilancia pese a la baja de casos

Si bien las autoridades sanitarias destacaron que este es el primer caso confirmado del año y que la cantidad de contagios es menor que la registrada durante el mismo período de 2025 —cuando ya se habían confirmado seis casos—, el sistema de vigilancia epidemiológica continúa activo debido a la gravedad que puede presentar la enfermedad.

Hasta el momento, en Santa Fe se notificaron 309 casos sospechosos, aunque solo uno fue confirmado mediante estudios de laboratorio.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados o con sus secreciones, especialmente orina, saliva y materia fecal.

La infección puede producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados, aunque también puede ocurrir por contacto directo con materiales contaminados o, en casos puntuales, por mordeduras de roedores.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recordaron que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar el contacto con roedores y mantener limpios los espacios donde puedan instalarse.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Sellar grietas y orificios por donde puedan ingresar roedores.

Mantener viviendas, galpones y patios limpios y libres de basura.

Cortar el pasto y las malezas alrededor de las viviendas.

Guardar la leña y otros materiales a más de 30 metros de la casa.

Antes de limpiar ambientes cerrados, ventilar el lugar y humedecer el piso con agua y lavandina para evitar levantar polvo contaminado.

No barrer en seco lugares donde puedan existir excrementos de roedores.

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe insistieron en que, aunque los casos disminuyeron respecto del año pasado, el hantavirus continúa siendo una enfermedad potencialmente grave, por lo que recomendaron consultar de inmediato ante síntomas compatibles, especialmente en personas que hayan estado expuestas a ambientes rurales o zonas con presencia de roedores.