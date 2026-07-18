Buenos Aires: la CGT marcha el miércoles y prepara otro paro general

La CGT volverá a movilizarse junto a la marcha que todos los miércoles sostienen los jubilados. (Foto: Archivo)

(Buenos Aires; SN, con información de NA) – La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha una nueva etapa de confrontación con el gobierno de Javier Milei al definir un plan de lucha que incluirá movilizaciones, protestas sectoriales y la preparación de un nuevo paro general, cuya fecha todavía no fue establecida.

La decisión fue adoptada en una reunión realizada en la sede de la central sindical, de la que participaron los integrantes del triunvirato de conducción —Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio), José Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros)— junto a los titulares de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel. También se sumó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

La primera convocatoria será el próximo miércoles 22 de julio, cuando la CGT se movilice junto a las organizaciones de jubilados que cada semana protestan por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes y reclaman una mejora en sus ingresos.

La segunda gran manifestación fue fijada para el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo. La tradicional peregrinación volverá a convertirse en un escenario de reclamos sociales y laborales, con la participación de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones populares.

Además, las centrales sindicales resolvieron movilizarse cada vez que el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de presionar por una actualización de los ingresos frente al deterioro del poder de compra.

Un conflicto que busca escalar

Aunque la CGT evitó fijar una fecha para una nueva huelga nacional, confirmó que el paro general forma parte de la estrategia que se encuentra en elaboración. Antes de esa instancia, impulsará un cronograma de acciones que incluirá asambleas en los lugares de trabajo, manifestaciones sectoriales y una campaña pública para ampliar el respaldo a las protestas.

En paralelo, la conducción sindical trabaja en la organización de una gran marcha federal que reúna a los distintos sectores opositores a las políticas económicas del Gobierno nacional.

Agenda con la Iglesia

Durante el encuentro también se acordó participar de la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal Argentina, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.

La actividad se enmarca en la preparación de la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre, un acontecimiento que también ocupará un lugar relevante en la agenda de las organizaciones sindicales.

Con este esquema de movilizaciones, la CGT busca recuperar protagonismo en la calle y consolidar un frente común con las CTA y la UTEP frente a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei, en un escenario de creciente tensión social y económica.