Rosario: alerta nacional por el robo de una cápsula con material radiactivo

(Rosario; SN) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta a nivel nacional tras el robo de una cápsula con material radiactivo ocurrido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Según informó el organismo, la sustracción fue detectada en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie", donde se utilizaba una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137 destinada a la verificación de equipamiento de medicina nuclear.

La ARN tomó conocimiento del hecho este martes, luego de que el establecimiento notificara la desaparición del material. De acuerdo con la información oficial, la última utilización registrada de la cápsula fue el pasado 12 de junio, aunque todavía no se pudo determinar quién la manipuló por última vez.

Desde el organismo explicaron que se trata de una fuente radiactiva en forma de gel contenida en un envase plástico transparente y alojada dentro de su correspondiente blindaje de protección.

Qué hacer si aparece

Las autoridades señalaron que el riesgo radiológico es bajo mientras el material permanezca dentro de su blindaje. Sin embargo, advirtieron que en caso de hallarlo no debe ser tocado ni manipulado bajo ninguna circunstancia.

Ante cualquier información o hallazgo, solicitaron comunicarse de inmediato con la Guardia del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) a los teléfonos:

011 15 4471-8686

011 15 4470-3839

011 15 4421-4581

Qué es el Cesio-137

El Cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza habitualmente en aplicaciones médicas, especialmente en radioterapia y calibración de equipos de diagnóstico, además de diversos procesos industriales.

Los especialistas advierten que una manipulación inadecuada puede resultar peligrosa para la salud, ya que la exposición directa a este tipo de material puede provocar quemaduras, daños celulares y otras afecciones graves.

Mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió la sustracción y quiénes podrían estar involucrados, la alerta se mantiene vigente en todo el territorio nacional.