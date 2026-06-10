Aumento a universidades: Nación se siente vencedora y gremios reivindican las marchas

La Fedun destacó que las luchas obligaron al gobierno a convocar a una paritaria. (Foto: Archivo)

(Buenos Aires; SN, con información de NA).- El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas. La negociación le permitió a la administración encabezada por Javier Milei desactivar nuevas medidas de fuerza, aunque el conflicto por el financiamiento del sistema universitario sigue abierto en el ámbito judicial.

El entendimiento fue sellado luego de varias semanas de negociaciones entre representantes del Ejecutivo y las autoridades universitarias. Según informaron fuentes oficiales y del CIN, la propuesta contempla una recomposición salarial escalonada y el envío de partidas destinadas a cubrir gastos operativos de las casas de estudio.

La oferta aceptada prevé un incremento salarial total del 24,33% en dos tramos. El primero será del 21,33% a partir de julio y el segundo del 3% en octubre. De acuerdo con lo informado, la recomposición incluye siete puntos correspondientes a 2024, otros 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.

Además del aspecto salarial, las partes acordaron incrementar en un 50% los recursos destinados al Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. También se incorporó una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios, una demanda impulsada especialmente por la Universidad de Buenos Aires.

Para el oficialismo, lo que sucedió este miércoles marca que consiguieron "torcerle el brazo" a la postura intransigente de los rectores y que podrán cuidar las cuentas públicas. Desde hace semanas que en el oficialismo señalaban que no podían ofertar más que las cifras que lanzaron en la mesa de negociación. Y confiaban en que, ante la urgencia de presupuestos, los representantes de las casas de estudio iban a firmar un pacto.

Sin embargo, el acuerdo no implica el cierre definitivo del conflicto. Los rectores ratificaron que continuarán con la demanda judicial para que el Estado nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada y cuyo futuro permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) valoró positivamente el resultado de la negociación. A través de un comunicado, la entidad señaló que el acuerdo fue posible luego de “dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente” .

La organización gremial remarcó que la actualización salarial representa “un avance importante”, aunque advirtió que continuará reclamando una recuperación integral del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.