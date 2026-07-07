Tiempo en Alta Gracia: elija bien su remera, a la tarde necesitará sacarse el buzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, una máxima de 22°C y sin probabilidades de lluvia. Las mañanas seguirán frías, pero las tardes serán cada vez más templadas.
Sociedad07 de julio de 2026SNSN
Clima 2025 PARCIALMENTE Nublado (6)

(Alta Gracia; SN) El frío comenzará a dar un respiro en Alta Gracia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 7 de julio se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 0°C y una máxima que alcanzará los 22°C.

No se esperan precipitaciones durante la jornada y el viento será leve, predominando desde distintos sectores.

Para el miércoles, el tiempo continuará estable, con una mínima de 2°C y una máxima de 18°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el SMN anticipa ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

El jueves se espera un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C, mientras que el viernes continuará el buen tiempo, con registros que oscilarán entre los 6°C y los 12°C.

De cara al fin de semana, el sábado se presentará con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, mientras que el domingo volverá a subir la temperatura, con valores entre 5°C y 17°C.

En todos los casos, el pronóstico mantiene cero probabilidad de lluvias, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, aunque las primeras horas del día seguirán exigiendo abrigo debido a las bajas temperaturas.

Te puede interesar
Colageno

Salud: colágeno, el suplemento de moda que no hace milagros

SN
Sociedad06 de julio de 2026
La licenciada en Nutrición Susana Aranda explicó que el colágeno puede aportar beneficios para la salud de las articulaciones y la piel, aunque advirtió que sus efectos no son inmediatos y que ningún suplemento reemplaza una alimentación saludable.
Alta Gracia Otoño 2026 (01) CLIMA

Tiempo en Alta Gracia: mínima de -2°C para iniciar la semana

SN
Sociedad06 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana estable para Alta Gracia, sin lluvias en el horizonte. Las mañanas seguirán siendo muy frías, con temperaturas bajo cero al inicio de la semana, mientras que las máximas oscilarán entre los 10 y los 18 grados.
Lo más visto
Newsletter
Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email