Tiempo en Alta Gracia: elija bien su remera, a la tarde necesitará sacarse el buzo

(Alta Gracia; SN) El frío comenzará a dar un respiro en Alta Gracia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 7 de julio se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 0°C y una máxima que alcanzará los 22°C.

No se esperan precipitaciones durante la jornada y el viento será leve, predominando desde distintos sectores.

Para el miércoles, el tiempo continuará estable, con una mínima de 2°C y una máxima de 18°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el SMN anticipa ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

El jueves se espera un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C, mientras que el viernes continuará el buen tiempo, con registros que oscilarán entre los 6°C y los 12°C.

De cara al fin de semana, el sábado se presentará con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, mientras que el domingo volverá a subir la temperatura, con valores entre 5°C y 17°C.

En todos los casos, el pronóstico mantiene cero probabilidad de lluvias, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, aunque las primeras horas del día seguirán exigiendo abrigo debido a las bajas temperaturas.