Tiempo en Alta Gracia: elija bien su remera, a la tarde necesitará sacarse el buzo
Sociedad07 de julio de 2026SN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, una máxima de 22°C y sin probabilidades de lluvia. Las mañanas seguirán frías, pero las tardes serán cada vez más templadas.
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Los Reartes encabezó este lunes el ranking de temperaturas mínimas con -7,8°C. El frío continúa en toda la provincia, aunque el pronóstico anticipa un progresivo ascenso de las máximas durante la semana.
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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana estable para Alta Gracia, sin lluvias en el horizonte. Las mañanas seguirán siendo muy frías, con temperaturas bajo cero al inicio de la semana, mientras que las máximas oscilarán entre los 10 y los 18 grados.
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