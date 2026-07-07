Mundial 2026: Scaloni cambia el mediocampo y Paredes vuelve a la titularidad ante Egipto

(SN) La Selección Argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto por los octavos de final, y Lionel Scaloni ya confirmó una modificación importante en el mediocampo: Leandro Paredes volverá a ser titular.

El entrenador explicó que el volante de la Roma aporta una dinámica distinta al funcionamiento del equipo y reconoció que su ausencia durante los primeros partidos estuvo relacionada con la lesión con la que llegó a la Copa del Mundo.

"Paredes es un jugador fundamental. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera", aseguró Scaloni.

El técnico también valoró el rendimiento que tuvo Alexis Mac Allister ocupando esa posición, aunque dejó en claro que considera a Paredes el mediocentro natural del seleccionado.

"El equipo juega bien y lo ha hecho magníficamente para no ser su posición. Pero el '5' en la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Si no hubiera venido lesionado al Mundial, habría sido titular. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien. Encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical", explicó.

Un cambio para recuperar el equilibrio

El regreso de Paredes representa una modificación táctica importante para la Albiceleste. Con un volante central natural, Scaloni busca recuperar la circulación y el equilibrio en la mitad de la cancha luego del exigente encuentro frente a Cabo Verde.

Argentina intentará imponer nuevamente su estilo de juego para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

La probable formación

La Selección formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El rival

Egipto llega a los octavos de final luego de eliminar a Australia por penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el suplementario.

El encuentro se disputará este martes 7 de julio, a las 13 (hora argentina), en Atlanta, y marcará el primer cruce entre Argentina y Egipto en una Copa del Mundo.

Aunque nunca se enfrentaron en un Mundial, ambos seleccionados registran dos antecedentes. El primero fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, con goleada argentina por 6 a 0. El segundo ocurrió en un amistoso disputado en El Cairo en 2008, que terminó con triunfo albiceleste por 2 a 0, con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.