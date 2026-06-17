Mundial 2026: Messi en modo leyenda, los récords que dejó su triplete ante Argelia

(Alta Gracia; SN) Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. Con el hat-trick que marcó en la goleada de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, el rosarino no solo fue la gran figura de la jornada, sino que también pulverizó una serie de marcas históricas.

A los 38 años, el capitán argentino sigue ampliando una carrera que parece no tener límites. Sus tres goles le permitieron alcanzar registros inéditos y reafirmar su condición de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Los récords que rompió Messi

Igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.

Se convirtió en el primer futbolista en disputar partidos en seis Copas del Mundo : Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Igualó a Cristiano Ronaldo como el único jugador que logró marcar goles en cinco ediciones diferentes de un Mundial.

Estableció la mayor distancia temporal entre el primer y el último gol anotado por un futbolista en Copas del Mundo: 20 años exactos.

Se convirtió en el jugador con más goles desde fuera del área en la historia de los Mundiales, con seis.

Amplió su récord como único futbolista que le convirtió goles a 11 selecciones diferentes en una Copa del Mundo. Entre ellas figuran Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia.

Se transformó en el jugador más veterano en anotar un doblete en un Mundial , con 38 años y 357 días.

También pasó a ser el jugador más veterano en convertir un hat-trick en una Copa del Mundo , con 38 años y 357 días.

Se convirtió en el primer futbolista en marcar seis goles frente a selecciones africanas en la historia de los Mundiales , tras sus tres tantos ante Nigeria y los tres convertidos frente a Argelia.

La actuación del rosarino fue determinante para que la Selección argentina comenzara el Mundial con una contundente victoria y alimentara la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras los récords continúan acumulándose, Messi sigue demostrando que su influencia en el fútbol mundial permanece intacta. En una noche que quedará en la memoria de los hinchas argentinos, el capitán volvió a ser decisivo y dejó una certeza: la leyenda todavía sigue escribiendo capítulos.