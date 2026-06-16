Alta Gracia Newcom celebró importantes resultados y suma convocados a la preselección provincial

Una de las formaciones de los equipos de Newcom Alta Gracia

El pasado fin de semana, los equipos de Alta Gracia Newcom volvieron a dejar en alto el nombre de la ciudad con destacadas premiaciones en distintas competencias.

En el Torneo Clausura de la Liga de Colosos +68, la institución participó con dos equipos, obteniendo el tercer puesto de la Copa de Oro y el tercer puesto de la Copa de Plata, reafirmando el crecimiento y el nivel competitivo de sus jugadores.

Por su parte, en la Liga Gran Córdoba, el equipo femenino de la categoría +50 logró el cuarto puesto en la Copa de Plata del Torneo Clausura. Un dato que merece ser destacado es que la mayoría de las integrantes de este plantel supera los 68 años de edad, demostrando que el compromiso, la pasión por el deporte y el espíritu de campeones no tienen límites.

A estos excelentes resultados se suma una nueva noticia para la institución: la Secretaría Provincial de Newcom de la Federación Cordobesa de Vóley dio a conocer la nómina de convocados para integrar la preselección de Córdoba 2026. En la categoría +68 fueron convocados Silvia Coloccini, Carlos Lorenzo y Cayetano Alberto Ortega, quienes participarán de las instancias de entrenamiento y evaluación con vistas a la conformación del seleccionado provincial.

La primera citación está prevista para el próximo 20 de junio en el Microestadio de Alta Gracia, mientras que una segunda convocatoria tendrá lugar el 12 de julio en el Polideportivo de la ciudad.