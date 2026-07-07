Lavado de dinero: Espert declara por los US$ 200.000 recibidos de Fred Machado

(Buenos Aires; SN) El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos.

La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, y está prevista para las 10:30.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta bancaria de Estados Unidos. El dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que, según la causa, integraba una estructura empresarial vinculada a Federico "Fred" Machado, actualmente detenido en Estados Unidos.

Machado aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de activos y fraude en la Justicia estadounidense, en el marco de un acuerdo que evitó ser juzgado por cargos de narcotráfico, los cuales contemplaban penas aún más severas.

La explicación de Espert

El exlegislador sostuvo que los fondos correspondían al pago de un contrato de asesoramiento profesional cercano al millón de dólares con la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado.

Sin embargo, para la fiscalía existen dudas sobre la autenticidad de ese vínculo comercial. Los investigadores sostienen que Espert no logró acreditar viajes ni actividades que respaldaran la prestación de esos servicios y sospechan que la empresa habría sido utilizada para justificar operaciones inexistentes.

Otros imputados

En el expediente también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad constituida por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González.

Según la acusación, Cosentino habría participado en la confección de documentación destinada a justificar el origen de los fondos utilizados posteriormente en distintas operaciones patrimoniales.

La declaración indagatoria de este martes será la primera oportunidad en la que Espert responderá formalmente ante la Justicia sobre las acusaciones que derivaron, en 2025, en su decisión de retirar su candidatura tras hacerse pública su relación con Machado.