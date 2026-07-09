Alta Gracia: el Kiosco Mili bajó la persiana y su dueño agradeció el apoyo recibido

(Alta Gracia; SN) El comerciante que meses atrás protagonizó uno de los casos policiales de mayor repercusión en la ciudad confirmó el cierre definitivo del kiosco donde ocurrió el intento de robo que derivó en un disparo contra el presunto agresor.

La noticia fue comunicada por el propio Nicolás —propietario del local— mediante un video difundido en redes sociales, en el que agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que ocurrió el episodio.

"Quería tomarme 30 segundos para darles las gracias, de verdad gracias, a todo el que me escribió, que se solidarizó con mi causa, con lo que sufrimos, con lo que vivimos", expresó al comenzar el mensaje.

Durante la grabación también confirmó una decisión que marca un nuevo capítulo en la historia: el cierre del comercio.

"La verdad, tuvimos que cerrar el negocio, como ustedes pueden ver. No fue fácil", señaló, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos de la decisión.

El comerciante aprovechó además para agradecer especialmente a las personas que lo acompañaron durante este tiempo. "Quería agradecer a Bomba, a Allende, a Maurito, a Pame y a Nico por el apoyo y la contención que tuvieron para nosotros sin conocernos. Eso habla muy bien de ellos", afirmó.

Lejos de despedirse de la actividad comercial, aseguró que el cierre del kiosco no significa abandonar sus proyectos.

"Entendí que emprendedor no deja de serlo por cerrar un negocio, siempre y cuando uno se levante todos los días a seguir metiéndole, a seguir laburando", reflexionó.

Finalmente, expresó su deseo de retribuir el acompañamiento recibido: "Espero algún día poder devolver todo el cariño que me brindaron".

Un caso que sigue bajo investigación

El cierre del local se produce mientras la causa judicial por el hecho continúa en investigación.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 22 de marzo, cuando, según la versión del comerciante y de su entorno, un joven ingresó al kiosco para cometer un robo y lo atacó con un arma blanca. En ese contexto, el comerciante, legítimo usuario de un arma de fuego, efectuó un disparo que hirió al presunto agresor en el rostro.

La familia del kiosquero sostiene que se trató de un claro caso de legítima defensa, mientras que la querella, encabezada por la abogada Daniela Ferrari, plantea que pudo haber existido un exceso en la reacción y busca que el hecho sea investigado como una tentativa de homicidio o lesiones gravísimas.

Hasta el momento, el comerciante no fue imputado y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas, entre ellas las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad del local.