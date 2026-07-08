Anisacate: un automovilista resultó herido tras chocar con un colectivo en la Ruta 5

Tras chocar con el colectivo el condutor del Renault perdió el control y terminó contra un árbol.

(Anisacate; SN).- Un hombre de 39 años resultó herido este martes por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con un colectivo de transporte interurbano sobre la Ruta Provincial N.° 5, a la altura del kilómetro 34, en jurisdicción de Anisacate.

El siniestro se registró alrededor de las 14:20, cuando, por causas que aún son materia de investigación, un colectivo que circulaba en sentido norte-sur fue impactado sobre su lateral izquierdo por un automóvil que transitaba en dirección contraria.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del vehículo de menor porte perdió el control de su automóvil, salió de la calzada y terminó su recorrido al chocar contra un árbol ubicado sobre la banquina.

Personal policial acudió al lugar junto al servicio de emergencias médicas, que asistió al automovilista en el sitio del accidente. Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia, donde los profesionales le diagnosticaron diversos traumatismos.

En tanto, el conductor del colectivo, un hombre de 47 años, no sufrió lesiones como consecuencia del impacto.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.