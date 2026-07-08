Malvinas: detectan un buque de guerra británico en aguas argentinas sin aviso previo

El buque de guerra británico HMS Medway ingresó ilegalmente en aguas territoriales de Argentina.

(Buenos Aires; SN) – El paso de un buque de guerra británico por aguas bajo jurisdicción argentina reavivó la tensión diplomática en el Atlántico Sur. La Armada Argentina detectó y monitoreó entre el jueves y el viernes el desplazamiento del patrullero oceánico HMS Medway, que navegó desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes, para luego recalar en el puerto chileno de Punta Arenas. Según fuentes oficiales, la embarcación no habría informado previamente su tránsito a las autoridades argentinas, tal como prevén los mecanismos de confianza militar vigentes entre ambos países.

De acuerdo con la información conocida, el patrullero británico ingresó en aguas bajo jurisdicción argentina a la altura de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El seguimiento fue realizado mediante sensores de vigilancia de la Armada y por una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán" de la Aviación Naval, que registró el recorrido del buque durante su desplazamiento hacia Chile.

El episodio fue comunicado a la Cancillería argentina, donde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur analiza los pasos a seguir. Entre las alternativas se encuentra la presentación de una protesta diplomática por un eventual incumplimiento del Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (STICR), establecido por el denominado Acuerdo de Madrid II, firmado en 1990 tras la Guerra de Malvinas para reducir el riesgo de incidentes militares en el Atlántico Sudoccidental.

Sin embargo, la versión oficial argentina fue rechazada por el Reino Unido. Consultadas por medios argentinos, fuentes del Foreign Office aseguraron que la Embajada británica en Buenos Aires notificó "de forma anticipada y por los canales apropiados" el desplazamiento del HMS Medway hacia Punta Arenas.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Armada Argentina, ni el Ministerio de Defensa, ni la Cancillería habían difundido un comunicado oficial público sobre el incidente.

Escala en Punta Arenas

El domingo, el HMS Medway atracó en Punta Arenas, donde realizó tareas de reaprovisionamiento antes de continuar su misión en el Atlántico Sur. Medios chilenos destacaron que se trata de la primera escala de este patrullero en esa ciudad para operaciones logísticas.

La visita adquiere además un significado político. En 2022, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, Chile había rechazado el ingreso de un buque de guerra británico para abastecimiento en ese puerto. La autorización otorgada ahora por la administración del presidente José Antonio Kast marca un cambio en la política chilena respecto del uso de Punta Arenas como punto de apoyo logístico para unidades navales británicas que operan en el Atlántico Sur.

El HMS Medway es un patrullero oceánico de la clase River Batch 2, incorporado a la Royal Navy en 2019. Desde comienzos de este año cumple funciones de patrullaje permanente en las Islas Malvinas, donde reemplazó al HMS Forth como principal unidad de vigilancia británica en la zona.