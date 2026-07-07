Alta Gracia: cinco películas para descubrir al director que rueda "Las Malas" en la ciudad

(Alta Gracia; SN) El movimiento de camiones, equipos técnicos y cortes de tránsito en distintos sectores de Alta Gracia no responde a una producción cualquiera. Detrás del rodaje de Las Malas, la adaptación cinematográfica de la novela de Camila Sosa Villada, está uno de los cineastas argentinos con mayor reconocimiento internacional: Armando Bo, ganador del Premio Oscar y responsable de algunas de las producciones más importantes del cine nacional de los últimos años.

Aunque su apellido remite inevitablemente a una de las familias más emblemáticas del cine argentino, Armando Bo construyó una carrera propia. Es hijo del actor Víctor Bo y nieto del histórico director del mismo nombre, pero su proyección internacional llegó de la mano del guion.

En 2015 obtuvo el Oscar al Mejor Guion Original por Birdman, junto al director mexicano Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris. La película, protagonizada por Michael Keaton, también se quedó con el premio mayor de la Academia como Mejor Película, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del cine de esa década.

Pero ese reconocimiento no fue un hecho aislado. Antes había participado como guionista de Biutiful, protagonizada por Javier Bardem y también dirigida por Iñárritu, una producción que obtuvo una destacada repercusión internacional y fue nominada a los Premios Oscar.

Además de su trabajo como guionista, Bo desarrolló una sólida carrera como director. En 2012 estrenó El último Elvis, película que recibió elogios de la crítica y obtuvo varios Premios Cóndor de Plata. Años más tarde dirigió Animal, protagonizada por Guillermo Francella y Carla Peterson, uno de los grandes éxitos del cine argentino reciente.

Su trayectoria también incluye trabajos para plataformas internacionales, como la serie El Presidente, y la producción de Cromañón, consolidando un perfil que alterna proyectos argentinos con producciones de alcance global.

¿Por qué "Las Malas" genera tanta expectativa?

La película que actualmente se rueda en Alta Gracia adapta una de las novelas argentinas más premiadas de los últimos años.

Publicada en 2019, Las Malas, de Camila Sosa Villada, se convirtió en un fenómeno editorial por combinar autobiografía, realismo mágico y denuncia social. Traducida a numerosos idiomas y distinguida con premios internacionales, la obra narra la vida de un grupo de mujeres trans y travestis que sobreviven en los márgenes de la ciudad de Córdoba bajo el liderazgo de la Tía Encarna.

La versión cinematográfica cuenta con un elenco encabezado por la actriz española Karla Sofía Gascón, mientras que la propia Camila Sosa Villada participa como productora ejecutiva del proyecto.

Alta Gracia, escenario de una producción internacional

La elección de Alta Gracia como una de las principales locaciones del rodaje vuelve a posicionar a la ciudad dentro del circuito audiovisual nacional e internacional.

Más allá del movimiento que genera durante las jornadas de filmación —con ocupación hotelera, demanda gastronómica y contratación de servicios locales—, la presencia de un director ganador del Oscar y de una producción de esta magnitud coloca a la ciudad en una vidriera que trasciende lo local.

Para Alta Gracia, no se trata solamente de ser el escenario de una película: durante estos días, una parte del cine argentino de mayor proyección internacional se está filmando en sus calles.

Cinco películas para conocer el cine de Armando Bo

Si el rodaje de Las Malas despertó curiosidad por el trabajo del director que eligió Alta Gracia como locación, estas son cinco de las producciones más destacadas de su carrera.

🎬 1. Birdman (2014)

La película que lo llevó a ganar el Premio Oscar al Mejor Guion Original, junto a Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris. Protagonizada por Michael Keaton, también obtuvo el Oscar a Mejor Película.

🎬 2. El último Elvis (2012)

Su debut como director. Narra la historia de un imitador de Elvis Presley que vive obsesionado con convertirse en su ídolo. Fue una de las películas argentinas más elogiadas de ese año y obtuvo varios Premios Cóndor de Plata.

🎬 3. Animal (2018)

Thriller protagonizado por Guillermo Francella y Carla Peterson. La historia gira en torno a un hombre dispuesto a cruzar todos los límites para salvar su vida tras necesitar un trasplante de riñón.

🎬 4. Biutiful (2010)

Aunque no la dirigió, fue uno de sus guionistas. La película, protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Alejandro González Iñárritu, fue nominada al Oscar como Mejor Película Internacional y consolidó la proyección internacional de Bo como guionista.

🎬 5. El Presidente (2020)

Serie inspirada en el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate. Bo fue creador, director y guionista de esta producción internacional estrenada por Amazon Prime Video.