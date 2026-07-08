Córdoba: el ajuste de la Nación deja más hambre, indigencia y personas sin techo

Personas en situación de calle, en la capital provincial. (Foto: La Nueva Mañana)

(Córdoba; SN) La crisis económica profundiza en Córdoba una realidad que ya no puede ocultarse detrás de las estadísticas: miles de personas dependen de comedores comunitarios, crece la cantidad de familias que recurren a las escuelas para alimentarse y la población en situación de calle alcanza niveles inéditos. Ese es el panorama que retrata un completoinforme del periodista Luis Zanetti, publicado en La Nueva Mañana, que reúne testimonios de referentes sociales, docentes, funcionarios y personas que sobreviven en la intemperie.

El trabajo describe cómo el deterioro de las condiciones de vida se agravó tras la interrupción de la asistencia alimentaria nacional a numerosos comedores populares. Beatriz Silvera, referente de la Asamblea La Poderosa de barrio Yapeyú, explica que la organización debió reducir la cantidad de días de funcionamiento, aunque todavía distribuye unas 300 raciones de cena y entre 150 y 170 meriendas.

"Cada vez tenemos más personas. Lo grave es que ahora vemos muchos adultos mayores y niñeces", resume Silvera, quien además señala que la eliminación de los alimentos enviados por el Estado nacional y la suspensión de programas sociales obligó a las trabajadoras comunitarias a sostener los espacios prácticamente sin recursos.

Comedores y escuelas, el último sostén frente al hambre

El informe señala que, pese al cierre de numerosos merenderos por falta de financiamiento, en Córdoba aún funcionan más de 2.300 espacios alimentarios, que asisten a unas 200.000 personas. A ello se suman las 320.000 raciones diarias distribuidas por el Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor).

Andrea, directiva de una escuela primaria ubicada en una zona vulnerable de la capital provincial, asegura que en apenas dos años se duplicó la cantidad de estudiantes que concurren diariamente al comedor escolar.

Según relata, muchas familias ya no sólo buscan un plato de comida, sino también ayuda para conseguir ropa, atención médica, asistencia psicológica o incluso orientación para afrontar situaciones extremas como la muerte de un familiar. La escuela, sostiene, se convirtió en el principal punto de contención social para numerosos hogares.

La Mesa de Emergencia Alimentaria

Frente al agravamiento de la situación, durante mayo de 2024 se conformó la Mesa de Emergencia Alimentaria, integrada por organizaciones sociales como La Poderosa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente de Organizaciones en Lucha y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

La articulación busca sostener la asistencia alimentaria mediante redes de solidaridad con sindicatos, organizaciones civiles y sectores universitarios. Sin embargo, sus integrantes advierten que la crisis también afecta a quienes históricamente colaboraban con donaciones, reduciendo la capacidad de respuesta comunitaria.

Jubilados, endeudamiento y narcotráfico

El informe también refleja el impacto sobre los sectores más vulnerables. Personas jubiladas cuentan que deben optar entre comprar medicamentos o alimentos, mientras muchas familias recurren a préstamos informales para sobrevivir.

Silvera advierte que, ante el retiro de las políticas de protección social, el narcotráfico ocupa espacios de contención y reclutamiento, especialmente entre jóvenes sin oportunidades laborales.

El tallerista Matías Racedo, que trabaja con niños y adolescentes en barrios populares, relata que en las producciones de los chicos aparecen con naturalidad historias de hambre cotidiana y consumo problemático. Explica además que el denominado "pipazo", una droga de muy bajo costo, se utiliza frecuentemente porque reduce momentáneamente la sensación de hambre.

Personas en situación de calle: un crecimiento del 492%

Uno de los datos más impactantes surge de la Subsecretaría de Emergencia e Intervención Social de la Municipalidad de Córdoba. Su titular, Mariana del Campo, afirma que entre 2020 y 2025 la cantidad de personas en situación de calle registradas por el municipio aumentó 492%.

La funcionaria señala que comenzaron a detectarse familias completas viviendo en la vía pública, una situación prácticamente inexistente años atrás.

El informe recoge además los testimonios de Horacio, que vive desde hace seis años en la calle y asegura no haber recibido asistencia municipal, y de Mónica, una mujer de 54 años que sobrevive desde hace tres años durmiendo en Plaza San Martín, donde depende de la comida distribuida por iglesias o incluso de los residuos para alimentarse. Ambos describen la violencia, el frío y la inseguridad como parte de su vida cotidiana.

Un refugio como respuesta inmediata

Frente al crecimiento de la emergencia social, el Arzobispado de Córdoba y la Municipalidad anunciaron la construcción de un refugio destinado a personas en situación de calle.

El espacio, cuya apertura está prevista para enero próximo, tendrá capacidad inicial para albergar a 100 personas.

No obstante, el informe concluye que, si bien la iniciativa representa un alivio para quienes hoy sobreviven a la intemperie, constituye apenas un paliativo frente a un deterioro social mucho más profundo, marcado por el crecimiento del hambre, la exclusión y la pérdida de las redes de protección estatal.