Alta Gracia: la Escuela Julio Barrientos y el Jardín Carlos Avanzi celebraron 25 años de historia



(SN; Alta Gracia) La comunidad educativa de la Escuela Dr. Julio Barrientos y del Jardín de Infantes Rector Carlos Avanzi celebró este sábado sus 25 años de trayectoria con un acto conmemorativo que reunió a autoridades provinciales y municipales, directivos, docentes, estudiantes y familias.

La ceremonia puso en valor el recorrido de ambas instituciones, que desde hace un cuarto de siglo forman parte del sistema educativo de la ciudad, acompañando la formación de generaciones de niños y jóvenes.

En representación del Gobierno de Alta Gracia participaron el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli, y el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, además de otras autoridades provinciales y municipales.

Durante el acto se destacó el compromiso sostenido de docentes, directivos y personal educativo, así como el acompañamiento de las familias, considerados pilares fundamentales para el crecimiento de ambas instituciones a lo largo de estos 25 años.

En el mensaje transmitido por las autoridades municipales se remarcó que la educación constituye uno de los principales motores del desarrollo de la ciudad y se reconoció el trabajo cotidiano de quienes desempeñan su tarea en las aulas, resaltando su vocación y el aporte que realizan en la construcción del futuro de Alta Gracia.

Asimismo, se puso en valor el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad educativa y el trabajo articulado entre las instituciones, los vecinos y las organizaciones barriales, con el objetivo de seguir generando oportunidades para las nuevas generaciones.

La jornada concluyó con un clima de celebración y reconocimiento por el camino recorrido, renovando el compromiso de continuar fortaleciendo una educación de calidad para los estudiantes de la ciudad.