Alta Gracia: qué bebés pueden recibir gratis la nueva protección contra la bronquiolitis

(Alta Gracia; SN) Con la llegada de los meses más fríos también aumenta la circulación del Virus Sincicial Respiratorio, principal causante de bronquiolitis y neumonía durante los primeros meses de vida. Este año, algunos bebés de Alta Gracia pueden acceder gratuitamente a una nueva herramienta para reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves.

Se trata del nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que ya se encuentra disponible en los centros municipales de salud. Su aplicación será definida por el equipo sanitario luego de evaluar cada caso.

La estrategia apunta especialmente a proteger a los recién nacidos que no recibieron suficientes anticuerpos a través de la vacunación materna durante el embarazo.

No es una vacuna tradicional

Aunque habitualmente se habla de “vacunación contra la bronquiolitis”, el nirsevimab funciona de una manera diferente.

Una vacuna estimula al organismo para que produzca sus propias defensas. Este medicamento, en cambio, aporta anticuerpos ya preparados para reconocer y bloquear el Virus Sincicial Respiratorio. Por ese motivo, brinda protección desde el momento de su aplicación y tiene una acción prolongada.

El nirsevimab no se utiliza para tratar una bronquiolitis ya iniciada, sino para disminuir anticipadamente el riesgo de que el virus provoque una enfermedad respiratoria grave.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó este anticuerpo a la Campaña de Invierno 2026. Córdoba amplió posteriormente su utilización dentro de la estrategia provincial de prevención de infecciones respiratorias.

Qué bebés pueden recibirlo

En Alta Gracia, la inmunización está indicada inicialmente para niños y niñas nacidos a partir del 1° de enero de 2026 que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Que la madre no haya recibido la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio durante el embarazo.

Que la vacuna materna haya sido aplicada durante los 14 días anteriores al nacimiento.

El plazo es importante porque el organismo de la madre necesita tiempo para producir los anticuerpos y transferirlos al bebé durante la gestación. Cuando el nacimiento ocurre antes de que transcurran esos 14 días, la protección puede resultar insuficiente.

La vacuna materna contra el VSR está contemplada entre las semanas 32 y 36 semanas y seis días de gestación, según los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

Además, Córdoba extendió la estrategia a determinados niños nacidos desde septiembre de 2025 que presentan condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad grave. En estos casos, la indicación requiere una evaluación médica específica, según los lineamientos técnicos provinciales.

Por qué es importante protegerlos

El Virus Sincicial Respiratorio se transmite mediante las secreciones expulsadas al toser o estornudar y también por el contacto directo con superficies o manos contaminadas.

Aunque muchas infecciones son leves, entre el 20% y el 30% de los bebés pueden desarrollar compromiso de las vías respiratorias bajas durante su primera infección, principalmente bronquiolitis o neumonía, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación.

Los primeros meses de vida constituyen el período de mayor vulnerabilidad. La dificultad para respirar y alimentarse puede llevar a consultas de urgencia e internaciones, incluso en bebés que previamente no tenían problemas de salud.

La inmunización no reemplaza las medidas habituales de prevención ni la consulta médica ante la aparición de síntomas. Si el bebé presenta respiración agitada, tos, decaimiento o dificultades para alimentarse o dormir, deberá ser evaluado por un equipo sanitario.

Las familias que quieran saber si sus hijos reúnen las condiciones para recibir el nirsevimab pueden acercarse a cualquiera de los centros de salud municipales de Alta Gracia. La aplicación es gratuita y la indicación se resolverá durante la consulta.