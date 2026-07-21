Alta Gracia: Matías lucha por su vida y necesita donantes de sangre

(Alta Gracia; SN) Familiares y allegados de Matías Iriarte organizaron una campaña de donación de sangre para acompañar el tratamiento del joven, quien permanece internado en estado delicado desde hace un mes, luego de ser embestido mientras circulaba en motocicleta.

La jornada solidaria se realizará este jueves 23 de julio, entre las 8:30 y las 13, en el Hospital de Alta Gracia. Allí funcionará el Banco de Sangre Móvil de Hemoderivados y la atención se organizará mediante listas, para anotarse, comunicarse con Andrea Valle +54 9 3547 590488, o Laura Iriarte +54 9 3547 52-5638.

Desde la organización informaron que el hospital brindará el desayuno a quienes se acerquen a donar.

Un mes de lucha después del siniestro

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio, sobre calle Lucas V. Córdoba al 1400. Matías, de 21 años, circulaba en una motocicleta Honda Wave cuando se produjo un choque en el que también estuvieron involucrados un Ford Fiesta Kinetic y un Chevrolet Celta.

A raíz de la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado a un centro de salud de Córdoba, donde continúa internado. Durante el tratamiento, los médicos debieron amputarle una de sus piernas.

Además del pedido de donantes y las cadenas de oración por su recuperación, la familia reclama avances en la investigación judicial. Sostiene que los dos automóviles circulaban a alta velocidad y participaban de una picada antes de embestir al motociclista.

Un registro tomado por cámaras de la zona muestra a los vehículos avanzando en paralelo y a gran velocidad en los instantes previos al impacto. Sin embargo, la existencia de una competencia ilegal deberá ser determinada mediante la investigación y las pericias correspondientes.

De acuerdo con lo manifestado públicamente por la familia, hasta el momento no existen imputaciones ni detenciones por el hecho. Días atrás, sus allegados renovaron el pedido de Justicia y reclamaron avances en la causa.

Requisitos para donar

Podrán participar personas de entre 18 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y que se encuentren en buen estado de salud. Será necesario presentar el DNI físico o digital y haber descansado al menos seis horas durante la noche anterior.

Los donantes no deberán asistir en ayunas. Antes de concurrir podrán tomar café, té, mate con azúcar o jugo de frutas, y también comer algún alimento liviano. Se recomienda evitar lácteos y comidas con grasa.

Tampoco podrán donar quienes hayan tomado antibióticos durante los últimos 15 días, se encuentren bajo tratamiento médico o hayan recibido recientemente determinadas vacunas. La restricción también alcanza a quienes hayan atravesado recientemente una cirugía, se hayan realizado tatuajes, perforaciones, endoscopias o colonoscopias dentro de los plazos indicados por el servicio médico.

La convocatoria busca reunir donantes mientras Matías continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Desde su entorno remarcaron que cada donación puede marcar una diferencia y volvieron a solicitar el acompañamiento de la comunidad.