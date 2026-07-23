Otro veranito en julio: sube la temperatura y el domingo será el día más agradable

(Alta Gracia; SN) – El invierno volverá a dar tregua en Paravachasca durante los próximos días. Después de una semana marcada por las bajas temperaturas, el pronóstico anticipa tardes más templadas y una mejora de las condiciones hacia el domingo.

El ascenso será paulatino. Para el viernes se espera una temperatura mínima cercana a los 7 grados y una máxima de alrededor de 18, con presencia de nubes. El sábado, en tanto, el termómetro podría alcanzar los 20 grados, aunque el cielo permanecería mayormente cubierto.

El cambio más importante llegaría el domingo. Los pronósticos anticipan una disminución de la nubosidad y períodos de sol, con una máxima que podría ubicarse entre los 21 y los 23 grados. Además, no se esperan lluvias durante el fin de semana.

Un domingo para aprovechar al aire libre

El domingo se perfila como la jornada más agradable para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el abrigo seguirá siendo necesario durante las primeras horas del día y después de la caída del sol, ya que las mínimas se mantendrán por debajo de los 10 grados.

Esta diferencia entre las mañanas frías y las tardes templadas provocará una marcada amplitud térmica, una característica que se mantendrá durante los próximos días.

El calor podría continuar la próxima semana

La tendencia indica que las temperaturas seguirán aumentando al comienzo de la próxima semana. El lunes, la máxima podría acercarse a los 28 grados en Alta Gracia, mientras que en otros puntos del interior provincial las marcas podrían aproximarse a los 30.

De todos modos, los pronósticos muestran variaciones a partir del martes, por lo que las temperaturas y el estado del cielo podrían modificarse con las próximas actualizaciones.