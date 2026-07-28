Alta Gracia: más de 25 locales ofrecerán promociones 2x1 en la primera Noche de las Pastas

"La Noche de las Pastas" se incorpora a las políticas públicas para incentivar el consumo.

(Alta Gracia; SN) Este jueves 30 de julio se realizará en la ciudad la primera edición de la Noche de las Pastas, una iniciativa organizada por la Municipalidad de Alta Gracia y el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia (CECIT), con la participación de más de 25 establecimientos gastronómicos.

Durante la jornada, los comercios adheridos ofrecerán promociones 2x1 en pastas lisas y no rellenas, en una propuesta que busca incentivar la actividad del sector gastronómico y atraer clientes a los locales de la ciudad en un contexto de retracción del consumo.

Inicialmente se habían anunciado 26 establecimientos participantes, aunque posteriormente los organizadores informaron la incorporación de Torino y del espacio integrado por Slainte, Momento Fusión y La Creación, ampliando la nómina de comercios adheridos.

Los establecimientos que participarán de esta primera edición son Delirios, Junior B, El Descanso, Leyendas, La Granjita, Oveja Negra, Boca de Lobo, Don Clemoveki, Velazco, Pizzería Popular, El Bistró del Alquimista, Fatay, Rincón Serrano, Espacio Belgrano, Tomasa, Virrey, Calu, Los Extremeños, La Misión, Torino, Magus, Terrazas (Shell Multienergía), YPF Las Vías, Axion Shop Ruta 5, Shell Select Rotonda Fangio, Shell Select Rotonda Oreste Berta y el complejo gastronómico conformado por Slainte, Momento Fusión y La Creación.

La propuesta estará vigente durante la noche del jueves, en los horarios habituales de atención de cada establecimiento, y representa la primera experiencia de este tipo impulsada de manera conjunta por el municipio y el CECIT para el sector gastronómico local.