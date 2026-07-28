Alta Gracia: 26 comercios ofrecerán pastas al 2x1 este jueves

La primera Noche de las Pastas se realizará el 30 de julio en distintos establecimientos de la ciudad. La promoción estará disponible únicamente para pastas lisas y sin relleno.
Municipales28 de julio de 2026SNSN
Pastas restaurante

(Alta Gracia; SN) – Este jueves 30 de julio se realizará la primera edición de la Noche de las Pastas, una propuesta que reunirá a 26 establecimientos gastronómicos de Alta Gracia con promociones de 2x1.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán acceder al beneficio en pastas lisas y sin relleno en los comercios adheridos.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Gobierno de Alta Gracia y el Centro de Comercio, Industria y Turismo (CECIT). Su objetivo es incentivar el consumo y acompañar la actividad del sector gastronómico local.

Los comercios participantes

Los 26 establecimientos que formarán parte de la primera Noche de las Pastas son:

  • Delirios
  • Junior B
  • El Descanso
  • Leyendas
  • La Granjita
  • Oveja Negra
  • Boca de Lobo
  • Don Clemoveki
  • Velazco
  • Pizzería Popular
  • El Bistró del Alquimista
  • Fatay
  • Rincón Serrano
  • Espacio Belgrano
  • Tomasa
  • Virrey
  • Calu
  • Los Extremeños
  • La Misión
  • Torino
  • Magus
  • Terrazas – Shell Multienergía
  • YPF – Las Vías
  • Axion Shop Ruta 5
  • Shell Select – Rotonda Fangio
  • Shell Select – Rotonda Oreste Berta

La actividad se suma a otras acciones impulsadas para visibilizar la oferta gastronómica de Alta Gracia y generar movimiento comercial mediante promociones especiales.

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