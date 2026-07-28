Alta Gracia: 26 comercios ofrecerán pastas al 2x1 este jueves

(Alta Gracia; SN) – Este jueves 30 de julio se realizará la primera edición de la Noche de las Pastas, una propuesta que reunirá a 26 establecimientos gastronómicos de Alta Gracia con promociones de 2x1.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán acceder al beneficio en pastas lisas y sin relleno en los comercios adheridos.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Gobierno de Alta Gracia y el Centro de Comercio, Industria y Turismo (CECIT). Su objetivo es incentivar el consumo y acompañar la actividad del sector gastronómico local.

Los comercios participantes

Los 26 establecimientos que formarán parte de la primera Noche de las Pastas son:

Delirios

Junior B

El Descanso

Leyendas

La Granjita

Oveja Negra

Boca de Lobo

Don Clemoveki

Velazco

Pizzería Popular

El Bistró del Alquimista

Fatay

Rincón Serrano

Espacio Belgrano

Tomasa

Virrey

Calu

Los Extremeños

La Misión

Torino

Magus

Terrazas – Shell Multienergía

YPF – Las Vías

Axion Shop Ruta 5

Shell Select – Rotonda Fangio

Shell Select – Rotonda Oreste Berta

La actividad se suma a otras acciones impulsadas para visibilizar la oferta gastronómica de Alta Gracia y generar movimiento comercial mediante promociones especiales.