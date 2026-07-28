Alta Gracia: 26 comercios ofrecerán pastas al 2x1 este jueves
(Alta Gracia; SN) – Este jueves 30 de julio se realizará la primera edición de la Noche de las Pastas, una propuesta que reunirá a 26 establecimientos gastronómicos de Alta Gracia con promociones de 2x1.
Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán acceder al beneficio en pastas lisas y sin relleno en los comercios adheridos.
La iniciativa es organizada conjuntamente por el Gobierno de Alta Gracia y el Centro de Comercio, Industria y Turismo (CECIT). Su objetivo es incentivar el consumo y acompañar la actividad del sector gastronómico local.
Los comercios participantes
Los 26 establecimientos que formarán parte de la primera Noche de las Pastas son:
- Delirios
- Junior B
- El Descanso
- Leyendas
- La Granjita
- Oveja Negra
- Boca de Lobo
- Don Clemoveki
- Velazco
- Pizzería Popular
- El Bistró del Alquimista
- Fatay
- Rincón Serrano
- Espacio Belgrano
- Tomasa
- Virrey
- Calu
- Los Extremeños
- La Misión
- Torino
- Magus
- Terrazas – Shell Multienergía
- YPF – Las Vías
- Axion Shop Ruta 5
- Shell Select – Rotonda Fangio
- Shell Select – Rotonda Oreste Berta
La actividad se suma a otras acciones impulsadas para visibilizar la oferta gastronómica de Alta Gracia y generar movimiento comercial mediante promociones especiales.