Alta Gracia: última semana para inscribirse en 97 cursos y talleres de la Universidad Popular

(Alta Gracia; SN) – La Universidad Popular de Alta Gracia abrió la última semana de inscripciones para los cursos y talleres correspondientes al segundo semestre de 2026.

La propuesta comprende 97 capacitaciones vinculadas con artes, comunicación, idiomas, oficios, salud y otras áreas. Según informó el Gobierno municipal, cerca de mil personas ya completaron el trámite para participar.

Todos los cursos cuentan con certificación de la Municipalidad de Alta Gracia y de la Universidad Nacional de Córdoba, mediante el programa Universidades Populares.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden anotarse presencialmente en la Casa de la Cultura, ubicada en España 76, de lunes a viernes entre las 10 y las 15.

También se encuentra habilitada la inscripción virtual mediante el formulario publicado por la Municipalidad, donde puede consultarse la oferta disponible para este segundo semestre.

Desde el Gobierno local recomendaron realizar el trámite durante esta semana, antes del cierre de las inscripciones.









Universidad Popular de Alta Gracia – Segunda Etapa 2026

📅 Fecha de inscripción: Del 15 al 31 de julio

🚀 Clases comienzan en agosto.

📍 Más información – Inscripción presencial:

Casa de la Cultura – España 76

Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

Inscripción virtual: aquí

Emprendedurismo

Community Manager

Inteligencia Artificial para Emprendedores

Auxiliar de Recursos Humanos

Introducción a la Liquidación de Sueldos

Organización de Eventos

Auxiliar de Farmacia

Papelería Creativa para Emprender

Literatura y Comunicación

Lectura y escritura creativa

Cómo escribir Cuentos y Micro-relatos

Lectura clínica «El Anti-Edipo»

Arqueología Americana

Community Manager

Aprende Capcut y Canva para editar

Locución 1

Arte y Oficios

Arte del Mosaiquismo II

Amigurumi articulado: ¡Mi muñeca preferida!

Arte textil

Manos al papel: Encuadernación, scrapbooking y cartonaje

Vitrofusión y reciclado II

Experiencias Tintóreas

Nuevas Tecnologías

Operador de PC

Secretariado informático I y II

Computación del cotidiano y seguridad en línea

Iniciación a la programación por videojuegos

Informática útil para la vida diaria: IA y Producción Digital

Descubierta e Iniciación a los Sistemas libres GNU/LINUX

Aplicaciones para celular

Community Manager

Aprendé Capcut y Canva para editar

Salud

Estimulación de la memoria para adultos mayores

Yoga terapéutico

Acompañante comunitario en prevención de adicciones

Cuerpos sanos y en movimiento

Estimulación cognitiva: Neuroactiva

Tai Chi – Qigong

Inteligencia Emocional

Idiomas

Francés conversacional

Alemán I y II

Inglés inicial I

Inglés intermedio II

Inglés para adultos mayores I y II

Inglés principiante para adultos mayores

Portugués I y II

Cocina

Bartender II

Pastelería y panadería II

Masterchef Kids

Pastelería sin TACC

Pastelería inicial y avanzada

Pastelearte

Mesas dulces y saladas para eventos

Elaboración de viandas para el colegio

Mantenimiento

Instalaciones eléctricas industriales

Instalaciones eléctricas domiciliarias – Cat. 3

Instalaciones sanitarias

Herrería y soldadura – Niveles 1 y 2

Higiene y Seguridad Laboral y Comunitaria

Introducción a la carpintería

Albañilería I y II

Estética y Diseño

Hacé tu propia ropa

Maquillaje social

Peluquería – Nivel 1 y 2

Diseño y confección de lencería II

Diseño de indumentaria

El arte del encaje I y II

Expertas en pestañas y cejas

Masterclass: ser modelo hoy

Masoterapia y técnicas de Spa

Estética

Adolescentes

Inglés

Alemán

Portugués

Aprendé a aprender: estrategias de estudio y comprensión lectora

Teatro para adolescentes

Artes visuales para adolescentes

Ajedrez con enfoque en razonamiento

Iniciación a la programación por los videojuegos

Community Manager

Aprendé Capcut y Canva para editar

Arte

Fotografía Experimental I

Dibujo y Pintura para jóvenes y adultos

Arte Urbano para adolescentes

Teatro para adolescentes

Acuarela botánica I y II

Dibujo y Cómic

Cuidado de la salud

Facturación médica – internaciones

Educador Canino

Auxiliar en Cuidados Gerontológicos Básicos

Auxiliar Sanitario en Emergencia Prehospitalarias Nivel Avanzado

Entrenamiento Emocional

Niños y niñas