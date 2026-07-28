Alta Gracia: última semana para inscribirse en 97 cursos y talleres de la Universidad Popular
(Alta Gracia; SN) – La Universidad Popular de Alta Gracia abrió la última semana de inscripciones para los cursos y talleres correspondientes al segundo semestre de 2026.
La propuesta comprende 97 capacitaciones vinculadas con artes, comunicación, idiomas, oficios, salud y otras áreas. Según informó el Gobierno municipal, cerca de mil personas ya completaron el trámite para participar.
Todos los cursos cuentan con certificación de la Municipalidad de Alta Gracia y de la Universidad Nacional de Córdoba, mediante el programa Universidades Populares.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden anotarse presencialmente en la Casa de la Cultura, ubicada en España 76, de lunes a viernes entre las 10 y las 15.
También se encuentra habilitada la inscripción virtual mediante el formulario publicado por la Municipalidad, donde puede consultarse la oferta disponible para este segundo semestre.
Desde el Gobierno local recomendaron realizar el trámite durante esta semana, antes del cierre de las inscripciones.
Universidad Popular de Alta Gracia – Segunda Etapa 2026
📅 Fecha de inscripción: Del 15 al 31 de julio
🚀 Clases comienzan en agosto.
📍 Más información – Inscripción presencial:
Casa de la Cultura – España 76
Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Inscripción virtual: aquí
Emprendedurismo
- Community Manager
- Inteligencia Artificial para Emprendedores
- Auxiliar de Recursos Humanos
- Introducción a la Liquidación de Sueldos
- Organización de Eventos
- Auxiliar de Farmacia
- Papelería Creativa para Emprender
Literatura y Comunicación
- Lectura y escritura creativa
- Cómo escribir Cuentos y Micro-relatos
- Lectura clínica «El Anti-Edipo»
- Arqueología Americana
- Community Manager
- Aprende Capcut y Canva para editar
- Locución 1
Arte y Oficios
- Arte del Mosaiquismo II
- Amigurumi articulado: ¡Mi muñeca preferida!
- Arte textil
- Manos al papel: Encuadernación, scrapbooking y cartonaje
- Vitrofusión y reciclado II
- Experiencias Tintóreas
Nuevas Tecnologías
- Operador de PC
- Secretariado informático I y II
- Computación del cotidiano y seguridad en línea
- Iniciación a la programación por videojuegos
- Informática útil para la vida diaria: IA y Producción Digital
- Descubierta e Iniciación a los Sistemas libres GNU/LINUX
- Aplicaciones para celular
- Community Manager
- Aprendé Capcut y Canva para editar
Salud
- Estimulación de la memoria para adultos mayores
- Yoga terapéutico
- Acompañante comunitario en prevención de adicciones
- Cuerpos sanos y en movimiento
- Estimulación cognitiva: Neuroactiva
- Tai Chi – Qigong
- Inteligencia Emocional
Idiomas
- Francés conversacional
- Alemán I y II
- Inglés inicial I
- Inglés intermedio II
- Inglés para adultos mayores I y II
- Inglés principiante para adultos mayores
- Portugués I y II
Cocina
- Bartender II
- Pastelería y panadería II
- Masterchef Kids
- Pastelería sin TACC
- Pastelería inicial y avanzada
- Pastelearte
- Mesas dulces y saladas para eventos
- Elaboración de viandas para el colegio
Mantenimiento
- Instalaciones eléctricas industriales
- Instalaciones eléctricas domiciliarias – Cat. 3
- Instalaciones sanitarias
- Herrería y soldadura – Niveles 1 y 2
- Higiene y Seguridad Laboral y Comunitaria
- Introducción a la carpintería
- Albañilería I y II
Estética y Diseño
- Hacé tu propia ropa
- Maquillaje social
- Peluquería – Nivel 1 y 2
- Diseño y confección de lencería II
- Diseño de indumentaria
- El arte del encaje I y II
- Expertas en pestañas y cejas
- Masterclass: ser modelo hoy
- Masoterapia y técnicas de Spa
- Estética
Adolescentes
- Inglés
- Alemán
- Portugués
- Aprendé a aprender: estrategias de estudio y comprensión lectora
- Teatro para adolescentes
- Artes visuales para adolescentes
- Ajedrez con enfoque en razonamiento
- Iniciación a la programación por los videojuegos
- Community Manager
- Aprendé Capcut y Canva para editar
Arte
- Fotografía Experimental I
- Dibujo y Pintura para jóvenes y adultos
- Arte Urbano para adolescentes
- Teatro para adolescentes
- Acuarela botánica I y II
- Dibujo y Cómic
Cuidado de la salud
- Facturación médica – internaciones
- Educador Canino
- Auxiliar en Cuidados Gerontológicos Básicos
- Auxiliar Sanitario en Emergencia Prehospitalarias Nivel Avanzado
- Entrenamiento Emocional
Niños y niñas
- Dibujo y cómic
- Artesanías y manualidades para niños
- Papel y magia: Scrapbooking y papelería creativa para niños
- Masterchef Kids
- Ajedrez con enfoque en razonamiento