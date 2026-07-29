Alta Gracia: 150 porciones no alcanzaron y Belgrano prepara una segunda olla popular

(Alta Gracia; SN) La filial Lucas “Chino” Zelarayán del Club Atlético Belgrano realizará este jueves su segunda olla popular en Alta Gracia. La iniciativa llega después de una primera experiencia en la que las 150 porciones preparadas resultaron insuficientes ante la cantidad de familias que se acercaron a buscar comida.

La jornada comenzará a las 20:30 frente a la plaza de barrio Parque Virrey, sobre calle Zabala Ortiz 1759. Desde la organización solicitaron que cada persona lleve un recipiente para retirar su porción.

En diálogo con Siempre Radio, el presidente de la filial, Fernando Cuello, explicó que esta vez prepararán entre 160 y 180 platos de guiso de arroz con pollo. La cantidad estará limitada por la capacidad de las tres ollas disponibles.

“Vamos a estar sirviendo un plato de comida caliente para todo aquel que lo necesite”, afirmó.

Una demanda que superó las previsiones

La primera olla popular había sido planificada para entregar alrededor de 150 porciones. Desde la filial estimaban que esa cantidad sería suficiente, pero la realidad fue diferente.

“Nos sorprendió a todos y superó las expectativas. Pero que las haya superado no es algo bueno, porque demuestra cómo está la situación”, sostuvo Cuello.

Antes de que comenzara la entrega, entre 20 y 30 personas ya esperaban con sus recipientes. En menos de una hora, las ollas quedaron vacías y todavía continuaban llegando vecinos.

“Si hubiésemos tenido diez o quince porciones más, también las habríamos repartido”, relató el dirigente.

Para esta segunda jornada, la filial aumentará la cantidad de comida, aunque Cuello reconoció que no cuentan con los recursos ni con la infraestructura necesaria para preparar 200 o 250 platos.

“Te parte el alma”

Durante la entrevista, Cuello relató una de las situaciones que atravesaron en la primera olla y que expuso la dimensión social de la convocatoria.

“Vinieron niños de diez años a pedir comida para sus hermanitos porque los estaban cuidando ellos. Eran cinco hermanos y el más grande tenía diez años. No podés dejar de darles un poco más”, recordó.

Esa realidad también dificulta calcular la cantidad exacta de porciones. Algunas personas retiran alimento para varios integrantes de una familia, mientras que la organización intenta reforzar los platos destinados a niños.

La nueva olla popular se realizará en Parque Virrey, uno de los sectores más poblados de la ciudad. Desde la filial temen que la demanda vuelva a superar la cantidad disponible.

Rifas para financiar la comida

Los alimentos y materiales utilizados son costeados por la propia filial. Para reunir fondos, sus integrantes realizan rifas, locros y otras actividades.

En esta oportunidad sortearon entradas para un espectáculo musical y para un partido de Belgrano. Todo el dinero recaudado fue destinado a comprar el pollo, el arroz y el resto de los ingredientes.

La entidad ya analiza organizar una tercera olla popular en otro punto de Alta Gracia, aunque todavía no definió la fecha ni el lugar.

La filial Lucas “Chino” Zelarayán cuenta actualmente con alrededor de 600 integrantes y, según explicó Cuello, es la más numerosa de Belgrano. A esa presencia deportiva le sumó una tarea solidaria que, en su primera jornada, terminó mostrando una realidad más dura de la esperada: 150 platos de comida no alcanzaron.