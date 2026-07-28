Agenda presidencial: Milei llegó a Perú para acompañar a Keiko Fujimori

(Lima; SN) Javier Milei llegó este martes a Perú para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Más allá de la ceremonia protocolar, el viaje constituye una nueva señal de la política exterior del Gobierno argentino, orientada a fortalecer los vínculos ideológicos con los referentes de la derecha latinoamericana.

El mandatario argentino partió el lunes por la noche hacia Lima, donde tiene previsto mantener una reunión bilateral con la flamante presidenta antes de la ceremonia de juramentación y transmisión del mando, que se realizará este mediodía en el Congreso peruano.

La visita se produce apenas dos días después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires por los ataques de Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva. El Presidente argentino había viajado a San Pablo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y utilizó ese escenario para insultar al mandatario brasileño y cuestionar al Poder Judicial de ese país. Brasil consideró las declaraciones una nueva escalada diplomática.

De esta manera, mientras profundiza el enfrentamiento con el principal socio comercial de la Argentina, Milei vuelve a priorizar la afinidad ideológica y busca mostrarse como uno de los articuladores de un bloque conservador en la región.

El desembarco de Fujimori

Keiko Fujimori llega a la Presidencia en su cuarto intento electoral y después de imponerse en un balotaje extremadamente ajustado. La dirigente de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos frente al 49,865% de Roberto Sánchez, una diferencia inferior a los 50 mil sufragios. El resultado confirmó también el giro hacia la derecha de una parte de la región.

Hija del expresidente Alberto Fujimori, la nueva mandataria construyó su carrera política alrededor del legado del fujimorismo, una identidad que conserva peso electoral pero también una fuerte carga histórica por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y los hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de su padre.

Fujimori asumirá, además, en un país atravesado por una profunda inestabilidad institucional. Será la novena persona en ocupar la Presidencia de Perú durante la última década. A ese escenario se suma el regreso del sistema legislativo bicameral después de más de 30 años. Fuerza Popular y sus aliados consiguieron quedarse con la conducción del nuevo Senado antes de la toma de posesión. Miguel Torres, dirigente del partido de Fujimori, fue elegido presidente de la Cámara alta.

Durante la campaña, la dirigente conservadora concentró su discurso en la inseguridad, el control territorial y el endurecimiento de las penas. Entre sus propuestas incluyó la construcción de nuevas cárceles, la militarización de las fronteras y la creación de un establecimiento penitenciario inspirado en el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador.

La agenda de Milei

De acuerdo con la agenda difundida por Agencia Noticias Argentinas, Milei mantendrá una reunión bilateral con Fujimori antes de participar de la ceremonia de juramentación en el Congreso peruano.

Por la tarde, el mandatario argentino recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres, donde pronunciará un discurso de agradecimiento.

La asunción reunirá a presidentes y representantes políticos de distintos países latinoamericanos. Para Milei, sin embargo, la visita tiene un objetivo político preciso: respaldar el inicio de una nueva administración conservadora y exhibirse como referente de una derecha regional en expansión.

El contraste atraviesa toda su agenda exterior. Mientras mantiene abiertos conflictos con gobiernos que no comparten su orientación política —incluso cuando se trata de socios estratégicos como Brasil—, Milei multiplica sus gestos hacia dirigentes aliados y convierte la diplomacia argentina en una extensión de su batalla ideológica.