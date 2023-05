Predicciones para este martes 2 de mayo de 2023

Horóscopo del martes 2 de mayo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La clave de las cuestiones laborales sería aprender a convivir incluso con quienes no se llevan bien. La vida no es siempre como uno quiere y la gente tampoco lo es ni debe serlo. Busquen encontrar paz apreciando las simpes cosas. Momento de color: maíz.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La verdadera sensación de amor llega a sus vidas de la mano de alguien que no esperaban. Estar abiertos a las propuestas del destino y saber decidir sobre ellas siempre. Comienzo de una actividad que promete. Momento de color: mandarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La novedad del día surge en sus lugares de trabajo a través de alguien que les confiesa algo importante para su futuro. Ayuda en la familia para lograr la tranquilidad interior que desean. Momento interesante en el amor. Momento de color: aguamarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Intuición que concretan en una situación surgida en sus lugares de trabajo. La lucidez interna natural los ayuda a resolver un problema. Usar los dones y virtudes que tengamos en pos del bien propio y del otro. Momento de color: oro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una característica suya los hará triunfar en problema que surge en sus lugares de trabajo. Creer en uno y saber de uno mismo nos hace tener logros en la vida. Temperamento aplicado a lo justo, cuiden sus modos. Momento de color: café.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Incorporan en ustedes una nueva disciplina que los ayudará a distenderse y a sentir las cosas un poco más flexibles. Día para proponerse seriamente hacer cosas que los favorezcan. Virginianos, llega momento para decidir. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un dato importante llega a ustedes haciéndoles comprender que deberán tratar sus problemas laborales desde otro lado. Una cosa es buscar el reconocimiento que merecemos y otra vivir desesperado por ello. Calma. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Un encuentro más que interesante los hará replantear sus maneras de encarar las relaciones afectivas. Lograr la apertura interna. Noticia laboral que los satisface y les levanta el optimismo. Bello día. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de septiembre) La cantidad de trámites que deben realizar los hará estar un poco nerviosos. Hagan los que puedan, nada debiera tener el poder de alterarlos tanto. Visita que alegra y cambia el ánimo. Fertilidad en la familia. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No despierten falsas expectativas en la persona que ustedes saben que tiene un alto compromiso emocional con ustedes. Sorpresa laboral y un posible cambio de rumbo. Ahorro de palabras ante un problema. Esperen. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No deberían negarse a ustedes mismos lo que esa persona de su entorno laboral les genera. La sinceridad en los sentimientos es la llave de nuestra libertad. La clave no temer sentir cuando las circunstancias no lastimen a nadie. Momento de color: amarillo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay una situación interna suya que deberían solucionar para poder seguir relacionándose sin problema con esas personas de su pasado con la que comparten su rutina laboral. Hacerse cargo de las propias fallas y transmutar dolor. Momento de color: púrpura.