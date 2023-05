San Isidro: proponen generar un polo agroecológico

(SN, Alta Gracia) En diálogo con Siempre Radio 93.3 en el programa “2023: Travesía Electoral”, Muñoz Reviglio contó que “el trabajo que hemos realizado junto a vecinas y vecinos de San Isidro autoconvocándonos para frenar la instalación de canteras en nuestro pueblo, fue el puntapié inicial para hoy querer tener nuestro propio partido”.

En este sentido, explicó que si bien están iniciados los trámites para conformar el partido “Comuna Esperanza. Villa San Isidro” como partido político en esta oportunidad se presentan con el sello de Patria Grande ya que hay muchos puntos de coincidencia ideológicos.

Al ser consultada sobre cómo llegó a interesarse en las cuestiones de gestión o políticas, explicó que “la vida me fue llevando al arte a lo comunitario y desde que nos autoconvocamos y logramos frenar cuatro canteras fue un gran paso. Por otra parte, cuando me vine a vivir a la Villa una se va chocando con varias problemáticas y creo que se pueden resolver”.

Entre las propuestas que están dentro de su plataforma electoral, el tema de la generación de puestos de trabajo es uno de los prioritarios.

“Generar un polo agroecológico no sólo nos proveerá de alimentos saludables sino además fuentes de trabajo. Tenemos compañeros y compañeras que están con el proyecto del Refugio Libertad con distintas organizaciones. No podemos prometer nada que no se pueda cumplir”, finalizó.

Mirá la entrevista completa: