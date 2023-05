La Pampa: rotunda victoria peronista y reelección de Ziliotto

(SN/ con información de Télam) El Frente Justicialista Pampeano se imponía el domingo a la noche con el 47,79% de los votos y, si la tendencia se mantiene, el gobernador Sergio Ziliotto se encaminará a renovar su mandato al frente de la provincia, escrutadas el 30% de las mesas, tras una jornada que se desarrolló sin inconvenientes y en la que se estima votó el 70% del electorado.

En tanto, la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), con el binomio conformado por el diputado nacional radical Martín Berhongaray y la exlegisladora Patricia Testa, se ubicaba en el segundo lugar y obtenía 40,27 puntos.

No obstante la lentitud del escrutinio, aún antes de la difusión de los primeros cómputos, el candidato de Juntos Por El Cambio admitió su derrota y el triunfo oficialista: “Hay una buena elección del gobernador, que gana en primera vuelta. Esta es la realidad y la voluntad del electorado. Acatamos la decisión del pueblo. Creemos que no hubo oposición en la provincia. Estamos convencidos de que nuestra propuesta es buena y creemos firmemente en lo que hemos dicho en campaña, como también pensamos que el camino del actual gobierno no es el adecuado”, afirmó el actual diputado nacional en declaraciones a Radio Provincia de la ciudad de Ushuaia.

En un tercer lugar muy lejano se anotaba -con el 7,72% de los sufragios- el candidato Juan Carlos Tierno, quien encabeza la fórmula de Comunidad Organizada junto a Viviana Winschel.

El Frente Justicialista Pampeano está integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Patria Grande, el Partido Humanista, Nuevo Encuentro y el Partido Comunista. JxC, por su parte, está integrado por la UCR, el PRO y el MID.

Fiscales de ambas coaliciones mayoritarias dijeron a esta agencia que la participación ciudadana en estas elecciones rondó el 70%, con mayor afluencia sobre el cierre de la jornada.